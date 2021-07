Escándalo en La Voz Argentina: una concursante ganó otro certamen en TV

Abigail Ledesma es la protagonista de la polémica. Años atrás, participó de otro concurso de canto, lo que no está permitido, según el reglamento del programa conducido por Marley.

Abigail Ledesma es una de las participantes que deleitó con su increíble talento al jurado de La Voz Argentina (Telefé), integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky. Sin embargo, la joven protagonizó un escándalo al descubrirse un material de archivo en las últimas horas que muestra que había ganado otro concurso de canto emitido años atrás por El Nueve.

Así reveló el periodista Rodrigo Lussich, en El Show de Los Escandalones (América TV), en que pasaron el video de la vocalista mientras brindaba una entrevista periodística por haber ganado otro certamen. "La cláusula del contrato de La Voz establece que los participantes no deben haberse presentado en otro programa, ni haber cantado en otro lado”, señaló Dani Ambrosino.

“Esta chica ganó un certamen de un segmento que se llama 'Dos al éxito', del programa 'Tu mejor sábado'”, explicó Lussich sobre el ciclo que condujeron Diego Pérez y Zaira Nara hace unos seis años atrás. “Y fueron a un noticiero a festejar en una nota, y ahí mostraron cuando ganaron”, agregó el conductor antes de mostrar la imágenes, en las que Abigail mostró sus habilidades vocales. En ese sentido, Lussich exclamó: “Es la misma, pero estaba morocha y ahora se cambió el color de pelo. ¡Abigail Ledesma ganó!”.

¿Quién es Abigail Ledesma, la participante que protagonizó un nuevo escándalo en La Voz Argentina?

Oriunda de Isidro Casanova, Abigail, de 26 años, se presentó el pasado viernes ante los coaches e interpretó "One Night Only", de Jennifer Houston y The Dreams. En su presentación, la joven no ocultó su formación en el canto: "Estudio música, soy profesora de canto y soy vocalista en una Iglesia Evangelista", dijo durante el primer segmento de su participación en el programa que conduce Marley.

Estuvo acompañada de su mamá Mary y su hermana Camila. "Me gustaría que se den vuelta todos", afirmó entre risas. "Estar en La Voz es un sueño que tengo desde hace muchos años y que hoy sea realidad, me hace feliz", agregó la cantante.

Su interpretación deslumbró al jurado, pero en particular a Ricardo Montaner, Lali Espósito y Soledad Pastorutti, quienes disputaron la tutela de la chica. La autora de "Soy" fue la elegida por la participante para ser su guía en las próximas instancias e incluso cantó un tema junto a ella antes de festejar el ingreso al concurso junto a su familia, que la esperaba debajo del escenario.