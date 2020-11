El difícil momento del cuartetero cordobés.

El cantante cordobés Carlos La Mona Jiménez se encuentra atravesando un duro momento. Hace pocos días, la muerte del conductor Mario Pereyra golpeó al mítico cuartetero y éste le dedicó sentidas palabras en su cuenta de Instagram. "Me desperté con la peor noticia", afirmó el artista.

La Mona Jiménez ha logrado estrechar un gran vínculo con el periodista fallecido este domingo 1 de noviembre, a los 77 años de edad y a causa de haber contraído coronavirus. Es por esta situación que el cantante lo despidió con honores, adjuntando una imagen junto a Mario Pereyra en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El sentido mensaje de La Mona Jiménez despidiendo al conductor Mario Pereyra

"Querido Mario, hoy me desperté con la peor noticia. Pareciera que ayer fue la última vez que hablamos. Siento muy profundamente tu partida. Pero me quedo con tu recuerdo y tu voz que quedará en el corazón de todo Córdoba. Fuiste un pilar fundamental para la música popular de Córdoba y sin dudas mi carrera no hubiera sido lo mismo sin tu apoyo incondicional", fueron las primeras palabras de La Mona en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, el cuartetero cordobés se expresó directamente hacia Estela, la esposa del fallecido periodista y quien también se encuentra internada tras contraer el virus de la pandemia: "Mis condolencias para toda la familia y todas las fuerzas para vos Estela que todavía hay que pelearla. QEPD Mario Pereyra".

Los motivos de la muerte de Mario Pereyra

El conductor Mario Pereyra falleció a los 77 años de edad, el pasado domingo 1 de noviembre. Se encontraba internado desde el 13 de octubre en el Instituto Cardiológico de Córdoba luego de haber contraído coronavirus. Por otra parte, su esposa Estela aún continúa en el sanatorio: ella también contrajo el COVID-19 y continúa dándole batalla a una situación que tuvo como víctima a su esposo.

Mario Pereyra fue uno de los conductores más reconocidos del país. Durante 35 años fue la figura máxima de Cadena 3, quien también se expresó mediante un sentido comunicado para despedir a su compañero: "Mario nos ha dejado un camino: hacer la gran Radio. La radio que entretiene, que informa, que opina y que se ofrece a nuestra gente para que ella también se exprese. Seguiremos siendo en honor a Mario, la Radio comprometida con la libertad y la República. La radio que acompaña a todos, la radio de la gente".