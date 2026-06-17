La insaciable sed de cerveza de los escoceces en el Mundial lleva al límite a los bares de Boston

Por William Schomberg y Eric Cox
BOSTON, 17 jun (Reuters) - Los bares de Boston se preparan para una segunda oleada de consumo de alcohol por parte de la "Tartan Army", la hinchada de la selección escocesa, que casi agotó las existencias de cerveza de algunos pubs durante el primer fin de semana de su "ocupación" de la ciudad con motivo del Mundial.
Cuando Escocia venció 1-0 a Haití el sábado, en su primera participación en un Mundial desde 1998, el personal de los bares tuvo que buscar suministros de emergencia para satisfacer a los famosos y ruidosos aficionados escoceses, siempre sedientos, que han llegado a Boston por decenas de miles.
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"Llevo más de 30 años en este negocio y nunca había visto nada igual", dijo Billy DeCain, director general del Sam Adams Tap Room, en el centro de la ciudad.
En un momento dado del fin de semana, el bar tuvo que solicitar un camión de reparto especial desde la fábrica de cerveza Sam Adams para hacer frente a la demanda aparentemente insaciable de cerveza por parte de los escoceses, e incluso entonces a DeCain le preocupaba que tuvieran que recurrir a vender solo latas.
"Apenas lo hemos conseguido. Si no hubiéramos contado con esos envíos de emergencia, habría sido una tarea titánica", dijo el miércoles, mientras los aficionados saboreaban su bebida matando el tiempo antes del partido del viernes frente a Marruecos.
Al igual que el partido ante Haití, el encuentro tendrá lugar en el enorme estadio del equipo de fútbol americano New England Patriots, situado en la localidad suburbana de Foxborough.
Tras el partido con Marruecos, Escocia se enfrentará a Brasil en Miami, mientras que Boston se preparará para la visita del "viejo enemigo" de Escocia, Inglaterra, y su propio ejército de aficionados, de cara al partido contra Ghana que se disputará el martes en Foxborough.
(Texto de William Schomberg. Editado en español por Daniela Desantis)