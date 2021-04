Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, criticó las medidas tomadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por la disminución de la circulación nocturna y, principalmente, la suspensión de clases presenciales. Tanto es así que decidió enviarle un mensaje al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, palpitando la reunión de este viernes por las molestias de la oposición.

En diálogo con Alfredo Leuco en LN+, la dirigente política se refirió al encuentro de mañana entre ambos mandatarios y le dijo, explícitamente, qué tiene que decir a favor de la educación. "Señor presidente, lea la Constitución Nacional. La Ciudad es autónoma, no puede dictar algo sobre las incumbencias primarias de la Ciudad de Buenos Aires. Eso le tiene que decir", manifestó.

Sobre este tema dejó en claro que CABA "tiene plena decisión sobre la educación y sobre la seguridad" y que el decreto de Alberto "debería tener una adhesión escrita de la Ciudad diciendo que acepta, de no ser así, el lunes la Ciudad puede tener la decisión de seguir las clases como dijo el gobernador de Mendoza". Mientras que afirmó: "La autonomía está por encima de un decreto de necesidad de urgencia. No puede entrometerse en las decisiones autónomas de una provincia".

Mientras criticó fuertemente al máximo mandatario del país, Bullrich lo acusó de mentiroso asegurando que las madres no se amontonan en la entrada de los colegios y que tardan más de una hora y media, entregando niño por niño. Como si esto fuera poco acusó a los sindicatos de docentes por festejar la suspensión de clases presenciales: "'Triunfamos porque dejamos de trabajar, porque no vamos a la escuela', dijeron". Es importante aclarar que seguirán de manera virtual y no están suspendidas.

Para cerrar, criticó la autoridad de Alberto Fernández: "Es transparente, uno lo pasa y no se da cuenta que está. La voz no vale. Ha hecho un gesto de falsa autoridad, de autoritarismo. 'Yo acá hago lo que quiero, me la banco sobre los distritos y además mando fuerzas federales'. Esta falsa autoridad debilita más su relación con los ciudadanos, solo genera incertidumbre". Y sentenció, demostrando no entender cómo funcionan las vacunas: "El presidente se contagió, que explique cómo. ¿No sabe? Lo que dice el DNU que escribió, utilizar barbijos adentro de las casas, menos en Olivos. Evidentemente él no lo usó, sino no se hubiese contagiado con las dos dosis".