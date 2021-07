Luis Scola se disculpó con una periodista por sus respuestas: "Hicimos todo mal ayer"

El capitán argentino le pidió disculpas a la cronista de la TV Pública por responderle de mala manera después de la dura derrota del debut olímpico ante Eslovenia.

En su estreno en estos Juegos Olímpicos, la selección argentina de básquet debió enfrentarse con Eslovenia y un intratable Luka Doncic, que hizo 48 puntos. Enojado por la amplia derrota 118-100, Luis Scola se mostró muy irritado en la entrevista posterior al partido con la cronista de la Televisión Pública. "Perdoná si te hice sentir mal. Hicimos todo mal ayer, incluidas las respuestas en la zona mixta", se disculpó el capitán argentino por mensaje privado de Instagram con la periodista tras bajar las pulsaciones del complicado debut.

"Si te sacude alguien, que sea Scola", bromeó la periodista Sofía Martínez en su cuenta de Instagram compartiendo la entrevista post partido que le realizó al capitán de la selección argentina de básquet tras la dura derrota del combinado nacional ante Eslovenia. En la nota se pudo ver a un Scola muy irritado por la contundente derrota, que tuvo como principal a Luka Doncic. El jugador de los Dallas Mavericks hizo 48 puntos en 31 minutos y marcó el ritmo del juego durante todo el partido.

Tras la tensa entrevista, Luifa le envió un mensaje directo de Instagram a la periodista para disculparse: "Hola Sofía. Disculpá si mi frustración pareció que fue para vos. Tus preguntas fueron las mismas que hubiera hecho yo. La frustración era conmigo y con el equipo. Perdoná si te hice sentir mal. Hicimos todo mal ayer, incluidas las respuestas en la zona mixta". Agradecida por el gesto del deportista, Martínez le pidió permiso para compartir ese mensaje en sus historias de Instagram, algo que Scola aceptó.

"No me gustó como actué y quería decirtelo. Si querés ponerlo no hay problema, a mí solo me interesaba decírtelo. Lo que sí hacelo extensivo a tu grupo de trabajo, ellos también estaban ahí. Espero el próximo partido tener revancha y esta vez responder a la altura", replicó finalmente el capitán argentino, que a sus 41 años está disputando su quinto Juego Olímpico. Gracias a los 23 puntos que marcó ante Eslovenia, Luis Scola se convirtió en el cuarto máximo anotador en la historia de los Juegos Olímpicos.

La entrevista

"¿Fue la defensa lo que falló hoy?", quiso saber Sofía Martínez apenas unos minutos después de terminado el partido. "118 puntos, 48 de un jugador, me parece bastante obvio que la defensa no estuvo en donde tiene que estar para ganar un partido en un Juego Olímpico", replicó Scola un tanto fastidiado. Ante otra respuesta incómoda del basquetbolista, Martínez intentó sacar el foco del partido y quiso saber si en algún punto, aunque sea en la previa, había podido disfrutar el inicio de su quinto Juego Olímpico.

"Me parece que no es el momento para esta pregunta, por ahí en un día entre medio de los partidos me preguntas y sí, pero ahora mismo no estoy pensando en eso...", respondió un Scola que estaba de muy poco humor. Más tarde el basquetbolista se vio, no le gustó su actitud y decidió pedirle disculpas a la periodista y su equipo.