Juana Viale pasó un verdadero papelón en vivo. Este domingo 27 de junio, durante la transmisión del programa Almorzando con Mirtha Legrand, protagonizó un fuerte cruce con Jimena Monteverde. Luego de que le hiciera un reclamo frente a los invitados, la cocinera la frenó en seco y le pidió que se callara la boca, por lo que el clima quedó muy tenso.

En los primeros minutos del programa, y mientras Gabriel Corrado, Eleonora Wexler, Hernán "El Loco" Montenegro y Mariana Genesio Peña escuchaban atentamente, Viale se decidió a invitar a la cocinera para que presentara la comida que los famosos iban a compartir en la mesa. Pese a que el inicio del diálogo fue amistoso, todo terminó en una situación muy rara y confiusa.

Teniendo en cuenta que estaban dialogando sobre la maternidad, Juana Viale le consultó a Jimena Monteverde: "¿Vos sos mamá de cuántos hijos?". La chef de El Trece le respondió: "Tengo dos criaturas. Fui mamá cuando tenía 20 años". Con muy buena onda, la conductora le indicó: "Igual que yo. Chóquele (NdeR: estirando el puño para poder chocarlo). Hay algo que nos une". Con cierta incomodidad, la encargada de hacer las preparaciones comentó a secas: "Sí, hay algo y es la vida".

El picante cruce entre Juana Viale y Jimena Monteverde que terminó en papelón

Al momento de realizar la presentación de cada plato de comida para cada invitado, Jimena Monteverde explicó: "Tenemos un pollo agridulce, muy rico. Tiene un arroz aromático y el de Juana...". La conductora interrumpió y acotó: "Tiene berenjena". Aun así, la chef le marcó: "No, tiene pollo". No contenta con la respuesta, la presentadora consultó: "¿Cómo pollo?". Y luego, la cocinera corrigió: "Ah, no, el tuyo es tofu".

Juana Viale: "¿Cuándo vas a hacer todo veggie para todos?".

Jimena Monteverde: "Siempre hacemos veggie para todos. La entrada era veggie para todos".

Juana Viale:"Es verdad".

Jimena Monteverde: "Así que... ¡cerrá la boquita!".

Juana Viale:"¡Iba a decir otra palabra! ¡Iba a decir otra palabra!".

Jimena Monteverde: "No, por Dios. Jamás se me va a escapar".

Juana Viale: "Mentira... sabés la cantidad de cosas que se te han escapado al aire".

El enojo de Juana Viale con la cocinera Jimena Monteverde en el programa del sábado 26 de junio

En el inicio del programa del pasado sábado 26 de junio, Juana Viale reveló que recibió críticas, por parte de Jimena Monteverde, debido a que lució un peinado diferente:"Según Jime, lo quiero decir para que no empiecen con cosas raras, yo soy tan amante de los animales que tengo un caniche en la cabeza. Me encanta la ruleta". Y agregó: "Es muy moderno. Hoy tenemos una mesaza espectacular".

"Cris Sepúlveda me hizo este recogido inspirado en Jennifer López. Me gusta decir que soy amante de los animales y es una inspiración. Bueno, soy libre, eh. Hay que ser libre, hay que bancársela", agregó la nieta de Mirtha Legrand.

Cómo les fue a Juana Viale y a Andy Kusnetzoff en la lucha por el rating

En la noche del sábado 26 de junio, el conductor Andy Kusnetzoff venció ampliamente a la presentadora Juana Viale en la lucha por el rating. PH Podemos Hablar, ciclo emitido por Telefe, alcanzó los 12.8 puntos; mientras que La Noche de Mirtha, transmitido por El Trece, logró 7.3.