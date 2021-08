Romina Pereiro sorprendió con una foto tierna de Jorge Rial en la intimidad

La esposa del periodista publicó una imagen de él en el jardín de la casa con sus perros y hasta se burló: "Después se hace el malo en televisión".

Romina Pereiro, la nutricionista y esposa de Jorge Rial, sorprendió en su cuenta oficial de Instagram (@romipereiro) con una imagen tierna de su marido y hasta "se burló" de él en sus historias en dicha red social. "Después se hace el malo en televisión", lo cargó para acompañar las fotos del comunicador sentado con sus perros encima "a upa".

Mediante sus "stories", ella hizo pública una postal hogareña en la que se ve a su marido al aire libre junto a una estufa de exterior y en una posición protectora de las mascotas que acompañan a los dos en el día a día en el departamento del edificio ubicado en Belgrano R., en la Ciudad de Buenos Aires.

La foto tierna de Jorge Rial, la pareja de Romina Pereiro.

Jorge Rial se quejó de sus vecinos

Sin embargo, el conductor del programa Argenzuela (Radio 10, AM 710) no resultó tan amable con aquellos que viven cerca, ya que a través de su perfil de Instagram (@jrial) y de Twitter (@rialjorge) suele compartir sus molestias cotidianas por los ruidos permanentes que ellos hacen.

"Ustedes se quejan de los carpinchos. Tengo un vecino con gallinas y gallos en el jardín que no paran de romper los huevos desde las tres de la mañana", posteó hace poco tiempo el exlíder de Intrusos (América TV), en una publicación que se hizo viral casi al instante y generó diversas opiniones.

La historia de amor de Jorge Rial y Romina Pereiro

Como suele ocurrir en estas épocas, se conocieron mediante las redes sociales y fue la nutricionista de 42 años la que decidió brindar detalles al respecto del momento que les cambió la vida allá por abril de 2017 hasta que finalmente se casaron dos años más tarde, en el mismo mes de 2019.

En PH (Podemos Hablar, Telefe), ella reveló: "Yo estaba pasando un mal momento, me separé con mis nenas muy chiquitas, y escribí un tuit diciendo algo así como 'quién entiende a la mente masculina' para ver qué contestaba la gente. Y Jorge me escribió por privado diciendo 'si querés te cuento'".

"No fue un chat de levante sino normal, divertido. Cuando terminamos de hablar me pidió el celular y yo le dije 'ni loca, conseguilo'. Yo sabía que lo iba a conseguir, pero me daba cosa dárselo", continuó ella.

Luego, Pereiro reveló que el presentador de 59 años tuvo al fin su contacto gracias a un productor del propio PH. "Seguimos hablando un par de días, contándonos cosas, conociéndonos", aseguró.

Además, detalló que como primera cita le propuso ir a desayunar cerca de un gimnasio al que ella asistía, que estaba lleno de gente. "Ahí hubo un flechazo, me gustó. Ya cuando llegué me dijo 'hola' y viste cuando pegás onda al instante...", sentenció.