El enigmático mensaje de Jorge Rial sobre la nueva versión de Intrusos

El periodista ofreció su opinión a través de Twitter sobre un acontecimiento ocurrido en el programa de América TV.

Jorge Rial arremetió contra Intrusos en una reciente publicación que hizo a través de su cuenta de Twitter, donde hizo referencia a un acontecimiento sucedido en el ciclo que condujo durante 20 años. El periodista insertó una serie de emojis lapidarios ante un tweet que relataba lo que había sucedido en el programa de televisión que fundó en el 2000.

“La Tota Santillán sorprendió al aire a Marcela Baños: ‘Muchas veces quise pedirte disculpas’”, decía el posteo que Rial citó y sobre el que comentó emoticones escatológicos. Se trató de un reencuentro de los referentes de la movida tropical después de mucho tiempo de haber tenido una gran enemistad.

“Ver a mi compañera Marcela Baños que muchas veces quise pedirte disculpas por cosas que pasaron. Porque a veces el endulzarte el oído... teníamos que ir a un programa de televisión que justo hoy está haciendo la conducción Lizy Tagliani”, comentó Santillán, en referencia a que en un principio ambos acudirían al ciclo de entretenimientos de Telefe y, como acudió él solo, Baños se enojó. “La gente de la producción me dice: ‘vas vos’; y Marcela me dice: ¿por qué no fui yo? y tuvimos un enojo”, señaló Santillán.

“Era un programa sobre la movida tropical. Estaban todos los artistas, él (por la Tota), y yo, que era la conductora con él, no estaba invitada y me parecía extraño, porque los dos veníamos de hacer Pasión Tropical”, explicó, por su parte, la panelista de Intrusos.

“Yo me enojé con ella, porque ella se enojó, yo le dije que teníamos que preservar la movida tropical, y gente que estaba atrás, en vez de hablarme me terminaba calentando la cabeza. Yo me dejé de hablar con Marcela y nunca tuve la oportunidad”, continuó su descargo la Tota y concluyó: “Durante mucho tiempo, en el escenario bajábamos las escaleras y yo no me hablaba con Marcela. Cuando a mí me traen a América, no venía Marcela Baños, y yo dije ‘es mi compañera’. Juntos aprendimos quién era Ternura, quién era Los Alfiles. Hoy estoy orgulloso del laburo que hace Marcela y nunca pude tener su teléfono”.

La importancia de un buen entorno

Más tarde, la Tota Santillán hizo referencia a cuánto ha aprendido a lo largo de su carrera sobre la importancia de crearse un buen círculo. “Cuando te rodeás de tipos que dicen ‘yo soy amigo de la Tota’, o minas que se cuelgan... Hoy sigo teniendo el entorno, pero me preservo yo. Recién vengo de estar con mi psiquiatra. Voy ahora con la psicóloga. Me preservo”, lanzó.