Yuyito González explotó tras los rumores de reconciliación de Milei y Fátima Florez: "Oscurita"

El descargo de Yuyito González tras enterarse que Milei habría vuelto con Fátima Florez.

Yuyito González explotó al aire de su programa, Empezar el día, tras conocerse los rumores de reconciliación entre Fátima Florez y su expareja, el presidente Javier Milei. En tono ameno, aunque efusivo, la conductora aseguró que "ya sabía" que esto pasaría y pidió que no le hablen más del "pasado".

"Antes de que me pregunten, yo ya sabía que hoy iban a hablar de eso en Mujeres Argentinas porque la productora me dijo 'Yuyi, te quiero comentar que van a anunciar la reconciliación entre Fátima Florez y Milei'", comenzó diciendo Yuyito González en Ciudad Magazine.

Destacando que no se enojó por lo sucedido, de todos modos aseguró: "Y no me molesta nada. No solamente no me molesta, después de 'Oscurita' (NdeR: Rosmery Maturana, vestuarista que también fue vinculada a Javier Milei) puede venir Fátima Florez, pueden venir 200 más que para mí es como un exorcismo".

Yuyito "agradeció" dejar de pertenecer al "tema" de Javier Milei

"Gracias a Dios que sacan el foco de mi persona y lo ponen en otro lado porque ya era un tema que ni siquiera paraba a contestarles a los noteros. Yo estoy para pasarla bien en la vida, para divertirme, amo el amor, enamórense, cásense", continuó Yuyito González.

Para finalizar su descargo, la conductora sentenció: "Agradezco que, a partir de hoy, volvemos a abrir los canales de comunicación con los noteros, pero sepan algo, no me vengan a hablar del pasado, ya tienen otros nombres para ir a hablar, ¿hacemos ese trato? A partir de esta noticia de hoy es como un exorcismo, gracias, ya no me pertenece el tema".

Reconciliados: aseguran que Milei y Fátima Florez están nuevamente juntos

El periodista Gustavo Méndez lanzó una verdadera bomba en el programa Mujeres Argentinas (El Trece): Fátima Florez y Javier Milei podrían haberse reconciliado tras su mediática separación en abril de este año. La historia de amor entre el presidente y la reconocida humorista había sido blanqueada en 2023 y, aunque parecía marchar viento en popa, Milei anunció el fin del vínculo con un comunicado en el que atribuyó la ruptura al crecimiento profesional de Fátima: “Ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa”, explicó entonces, sumando que su tarea como mandatario también era un factor clave que “imposibilitaba la relación de pareja”.

Pero las últimas horas trajeron un giro inesperado. “Javier Milei y Fátima Flórez habrían dado un paso de reconciliación... Lo tengo chequeado, pero por las dudas lo voy a decir en potencial: Fátima Florez habría ido a Olivos a cenar”, reveló Méndez, generando revuelo en el estudio. La situación no quedó ahí. Según el periodista, colegas del ámbito económico le confirmaron que la artista incluso “ya durmió en Olivos”. “Me están escribiendo periodistas del mundo de la economía… Es reciente”, sostuvo, reforzando la teoría de un nuevo acercamiento.