Jey Mammón quedó atónito con la anécdota de Miguel Romano junto a Eva Perón: "Se lo dije"

Jey Mammón, conductor que es sensación todas las noches en América TV con su programa Los Mammones, protagonizó una noche de miércoles sumamente interesante. El comediante recibió la visita de Miguel Romano, quien lo sorprendió con el relato de una increíble anécdota junto a Eva Perón antes de convertirse en famoso.

Luego de que repasaran los nombres de las figuras a las que peinó a lo largo de su carrera, Jey le consultó a Romano cómo fue que se produjo su primer encuentro con Evita: "Así como vaticinó Susana Giménez, que te dijo que ibas a ser el peinador de ella, cuando tenías 10 años vos también le dijiste a Eva Perón que la ibas a peinar".

Pese a que pasaron más de 76 años de aquel episodio, el famoso peinador recordó lo que le dijo a la entonces esposa de Juan Domingo Perón: "Sí, estaba en cuarto grado. Ella vino a la escuela a regalar unos ponchos". Y agregó: "A mí siempre se me dio por peinar. A los chicos del conventillo les cortaba el pelo y no cobraba porque me encantaba. De chiquito fue. Empecé a trabajar y a trabajar".

"Vino Eva Perón al colegio y me acuerdo que estaba con los ponchos", contó Miguel Romano. Incluso, resaltó cómo la mandataria estaba vestida aquel día: "Estaba con un traje a cuadraditos. Amorosa, Eva". Curiosamente, le vaticinó a Evita: "'Cuando sea grande, te voy a peinar'. Ella me eligió de abanderado y me dijo: 'El rubiecito de la cuarta fila'". Y así fue, aunque en una situación completamente diferente a la que había soñado...

Con la boca abierta y sin poder creerlo, Jey Mammón le manifestó al peluquero: "¿En serio?". "Sí, cuando ella me ponía la banda argentina, le dije: 'Yo, cuando sea grande, te voy a peinar'", respondió Romano, que se mostró orgulloso de la experiencia que le tocó vivir junto a Evita.

La pregunta incómoda que Miguel Romano no quiso responder sobre Eva Perón

Luego de la sorpresiva anécdota que Miguel Romano le reveló, Jey Mammón intentó profundizar sobre el día que le tocó peinar a Eva Perón. Curiosamente, el famoso peluquero cumplió con la promesa que le hizo a la mandataria, aunque no en el escenario que le hubiera gustado.

Tras la muerte de Evita, que tuvo lugar el 26 de julio de 1952, Romano peinó su pelo. Consciente de esto, Jey intentó trató de darle un espacio para que hablara sobre el asunto: "Perdón, es medio escabroso, pero vos le arreglaste el pelo a ella, al cuerpo de Eva". Aun así, y por respeto, el peluquero le marcó: "Sí, pero no quiero hablar de eso".