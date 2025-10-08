Italia abre al público el "Pasadizo de Cómodo" del Coliseo

Foto de archivo de públicao visitando el Coliseo en Roma

Un pasadizo antaño secreto del Coliseo, bautizado con el nombre de un temible emperador de la antigua Roma que aparece en la superproducción de Hollywood "Gladiador" se ha abierto al público por primera vez.

El llamado "Pasadizo de Cómodo" permitía a los emperadores entrar en la arena y presenciar las luchas de gladiadores y otros espectáculos sin mezclarse con la multitud.

Fue excavado a través de los cimientos del Coliseo entre finales del Siglo I d.C. y principios del II d.C., en un añadido al diseño original. El Coliseo se inauguró en el año 80 d.C.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Este pasaje está ahora abierto al público, es la primera vez. Así (los visitantes) podrán apreciar cómo era ser emperador", dijo a Reuters la arqueóloga Barbara Nazzaro.

El corredor fue descubierto en el Siglo XIX y vinculado a Cómodo porque las crónicas históricas dicen que sobrevivió a un intento de asesinato en un pasadizo subterráneo.

"Fue muy fácil establecer la conexión", añadió Nazzaro, que supervisó la restauración del corredor antes de su apertura.

El Parque Arqueológico del Coliseo informó en un comunicado que en su día tuvo paredes de mármol, sustituidas posteriormente por yeso decorado con paisajes.

También tenía estucos con escenas mitológicas en la bóveda y representaciones de espectáculos en la arena, como luchas de osos y acróbatas, en los nichos de la entrada.

Quedan algunos vestigios de la decoración, pero las condiciones de humedad del pasadizo subterráneo han dificultado su conservación.

No obstante, los visitantes podrán hacerse una idea de cómo era en la antigüedad gracias a una reconstrucción virtual que se mostrará en un video, explicó Nazzaro.

Con información de Reuters