Una ex figura de Showmatch disparó contra el programa de Marcelo Tinelli: "Me sentí discriminada, lo padecí"

Un nuevo testimonio se suma al de la Mole Moli, Coki Ramírez y tantos otros que no vivieron una buena experiencia en el programa de El Trece.

Showmatch reúne a numerosos artistas alrededor de sus competencias como El Cantando o El Bailando por un Sueño. No son pocos los testimonios de los famosos que tuvieron una buena experiencia en el programa de Marcelo Tinelli. La popular cantante Gladys "La Bomba" Tucumana estuvo en Intrusos y confesó el calvario que vivió durante su participación en reality.

Invitada en Intrusos, por América, la artista aseguró haberla pasado muy mal mientras estuvo en las competencias de canto y baile de las noches de El Trece. "Me sentí discriminada. La pasé mal. Me la recontra bancaba porque soy un artista", dijo "La Bomba" durante su participación en el especial de Intrusos. La cantante describió duros momentos durante las pruebas de vestuario de ShowMatch, el programa conducido y producido por Marcelo Tinelli. "Me tenía que poner en bolas delante de todo el mundo. Soy una señora grande. Realmente lo padecí", dijo.

Si bien la cantante aseguró que volvería a participar del reality show de El Trece, admitió que la estadía en el programa de Tinelli logró descubrir su peor faceta. "Hubo momentos en que no era yo. No me reconocía después de 37 años de trayectoria pero sentía que era atacada por algunas personas", dijo en relación a sus tensiones con el jurado en medio de la polémica con su hijo, Tyago Griffo.

Gladys dijo no estar arrepentida de haber participado en el programa pero sostuvo que no tiene los mejores recuerdos de su paso. "No me bancaba ninguna. No me gustaba porque yo no soy así. Me afectaba muchísimo porque me sentía atacada", insistió con referencia al jurado del ciclo.

El paso de "La Bomba" por ShowMatch también le dejó denuncias por discriminación a la propia artista. En esos momentos, salió a la luz que la cantante había sido denunciada por discriminación por parte de su ex novio Sebastián Escacena, al que según él llamó "negro, sucio, villero e inmundo".

En 2020, el hombre también había acusado a Gladys de haberlo estafado con la compra de un automóvil, hecho que todavía está investigando la Justicia. "¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Negro, sucio, villero, inmundo. Te metiste en mi casa, negro sucio. ¿Cómo podés hablarme así? Vos no sabés con quién te metés. No tenés idea, no sabés todo lo que te puede ocurrir en la vida. De todo, si me pongo en el papel de demonia. Hasta acá llegó la charla", lo amenazó ella de acuerdo a lo que publicó el diario La Gaceta de Tucumán.