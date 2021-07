Paulino Rodrigues y un desubicado comentario contra el DNI para personas no binarias

Rodrigues aprovechó que está reemplazando a Eduardo Feinmann y, en el pase con Jonatan Viale en LN+ se le soltó la cadena y lanzó comentarios ofensivos contra las diversidades.

Ya no es una novedad que los periodistas de la ultraderecha que se lucen en LN+ estén en contra de cualquier medida que implique conquistas de las diversidades. Esta vez, luego de que Alberto Fernández anuncie el Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias, Paulino Rodrigues y Jonatan Viale manifestaron todo su desprecio por la medida con fuertes comentarios discriminatorios.

"¿Binario o no binario? ¿Cómo se define?", arrancó Jonatan Viale en el inicio del pase con el reemplazante de Eduardo Feinmann como si estuviera haciendo un chiste. "Sexo o género, no sé", asumió Paulino Rodrigues en referencia a que las personas no binarias ya contarán con documento de identidad.

El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias, en el marco de la Ley de Identidad de Género que fue sancionada en el 2012, pero en la señal televisiva de LN+, fiel con la agenda de los antiderechos, los periodistas enloquecieron.

"Tenemos ley de cupo laboral trans, penes de madera y ahora tenemos el tema este del DNI para personas no binarias", observó Viale. "Es encantadora la agenda. El problema es que hay personas que se cayeron de la clase media. Es súper progresista, moderna porque Alberto (Fernández) tiene una mentalidad recontra moderna", criticó con ironía.

"Hoy lo hablábamos mucho. ¿Con qué se jubila, con qué edad el no binario?", insistió Rodrígues cada vez más desubicado y, automáticamente, Viale respondió "a los 62 y medio", haciéndose del bromista. "¿A qué baño van? Hay muchas definiciones que están al caer por algo jurídico... Pusieron el carro delante del caballo", insistió el reemplazo de Eduardo Feinmann.

A continuación, Viale observó, sin dejar de cuidar a Mauricio Macri y los múltiples escándalos judiciales de los que es protagonista. "Lo que digo es que el kirchnerismo es especialista en efectos especiales... Te meten Bolivia, te meten Correo Argentino, te meten los penes de madera y el DNI no binario y no los temas importantes... Los temas importantes siempre los tapan", expresó.

"Así como el gobierno de Cambiemos se ensimismó en la idea con ir contra Cristina y hablar todo el tiempo contra la corrupción y dejó de atender los problemas que después se evidenciaron en las elecciones de 2019 en términos económicos, el Gobierno intenta distraer. ¿A qué escuela van a volver nuestros hijos? ¿Con qué calidad?", continuó Rodrigues.

"Cuando en derecho penal tengan que juzgar a un hombre que mate a una persona no binaria, ¿qué es?", preguntó. "Qué sé yo, no sé", respondió Viale en un rapto de profesionalismo. "Ser no binario es ser más mujer que hombre... ¿Es un asesine?", insistió Rodrigues. Casi avergonzado, el abogado penalista que comparte aire con los conductores, Gabriel Iezzi, sintetizó: "Es un homicidio, puede ser femicidio u homicidio simple, pero se van a dar estas discusiones en el mundo del derecho".