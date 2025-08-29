Comienza septiembre, llega un mes de nuevas oportunidades y las especulaciones giran en torno a qué predicciones trae el horóscopo chino. La reconocida astróloga Ludovica Squirru adelantó que el noveno mes del año traerá consigo un periodo de grandes transformaciones para ciertos signos ¿Cuáles son y qué les espera?

Horóscopo chino septiembre 2025: la predicción para cada signo

De acuerdo a Squirru, septiembre de 2025 será un mes espacialmente positivo y favorecedor para los siguientes signos:

Dragón: recibirá reconocimiento social y profesional, será el momento ideal para cerrar acuerdos importantes.

Serpiente: contará con claridad y fuerza interior para tomar decisiones trascendentales.

Rata: se abrirán nuevos caminos, aunque será necesario mantenerse flexible para aprovechar todas las oportunidades.

Mono: habrá un impulso de creatividad y un caudal de energía para iniciar proyectos. Se destacarán en lo social y lo profesional.

Mientras que los signos de Buey, Gallo y Conejo deberán accionar con cautela y paciencia. Durante el noveno mes del 2025 puede ser que sientan mayores presiones en el ámbito laboral y en lo familiar.

Claves para afrontar septiembre 2025

Entre las grandes claves, la astróloga recomendó a los signos definir y tener presentes metas claras, principalmente aquellos que se verán beneficiados por la energía astral. Específicamente para la rata y el mono, Ludovica Squirru recomienda estar abierto a nuevas conexiones personales y encuentros con nuevas personas.

Mientras que para los regidos por el signo de la serpiente y el dragón recomendó tomar decisiones con seguridad y creer en sí mismos, para fortalecer su empoderamiento.

Transición del año de la serpiente al año del mono

Además, la astróloga recordó que este año se da la transición, hacia fines de 2025 e inicios de 2026, de la energía de la Serpiente —más introspectiva, analítica, de decisiones trascendentales— a la energía del Mono, que es inquieta, creativa, juguetona y dinámica.

"La serpiente hace una combinación difícil entre los signos del mono y el tigre, llamada Xiang Xing. Nombre intimidante, por qué literalmente significa 'tortura' y 'calamidad'", apuntó en redes sociales.

Sin embargo, señaló: "No hay por qué asustarse, ya que los resultados de este año dependerán mucho de la forma en que manejen su impulsividad y el modo en que cada uno ejerza el perdón, la generosidad y sus niveles de narcisismo".

Para controlar esa impulsividad y transitar el año con tranquilidad, la astróloga recomienda hacer énfasis en el servicio social y espiritual, con acciones como plantan muchos árboles, ayudar a los más necesitados y encontrar la empatía. "De esa manera transmutará su karma hacia la tranquilidad de tener la conciencia en paz", explicó.