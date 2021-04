Horacio Cabak contrató a Fernando Burlando para ponerle un bozal legal a su esposa e intentar que no se difundan los audios y conversaciones que lo comprometen.

A las peleas mediáticas y a su recuperación del coronavirus, Horacio Cabak sumó una nueva serie de preocupaciones. Ayer fue su esposa, Verónica Soldato, la que denunció públicamente que el ex modelo le había sido infiel y que tenía pruebas que lo demostraban. Hoy se conoció la noticia de que Cabak abandonó el hogar familiar y hasta contrató a Fernando Burlando para ponerle un bozal legal a su esposa y también para intentar evitar que los audios y las conversaciones que demuestran su infidelidad se hagan públicas.

Según relató Ángel de Brito, la pelea comenzó el domingo por la noche cuando a Verónica Soldato se le rompió su celular y Cabak le ofreció uno antiguo que tenía guardado. Al agarrar uno, Soldato vio que había una conversación entre el ex modelo y una mujer, empieza a mirar más hasta que Cabak se lo arrebata. Su esposa vuelve a sacarle el teléfono y aprovechando que el panelista de Polémica en el bar todavía se está recuperando del delicado cuadro de salud producto del coronavirys, se fue corriendo a encerrarse en una habitación para intentar descubrir y conseguir evidencias de la infidelidad del conductor de La Jaula de la Moda.

Ella consiguió recuperar audios, mensajes y capturas de pantalla de conversaciones con nombres puntuales, siguió su relato de Brito. Entre estas mujeres con las que Cabak le fue infiel a su esposa habría una famosa y también gente que trabaja en el medio pero que no es conocida para el público. Pero la sorpresa del engaño no fue la único que enojó a Soldato, ya que de las charlas de Cabak se desprende que el ex modelo se veía con otras mujeres en plena pandemia.

Desde el mismo domingo, Cabak dejó la casa familiar y se fue a un hotel. Además, también ya contrató al mediático abogado Fernando Burlando para ponerle un bozal legal a su esposa y también para que el Enacom tome medidas y no se difundan los audios y mensajes que lo comprometen. El mismo ex modelo habló de la situación que está atravesando en su vuelta a Polémica en el bar, aunque de forma escueta: "Lamento profundamente que mi familia no la esté pasando bien. No voy a hablar sobre lo que pasó, pero lo lamento mucho".

Verónica Soldato le contó a de Brito que se encontraba "decepcionada" con Cabak ya que mientras el ex modelo estuvo internado por coronavirus, en su familia estuvieron muy preocupados, mientras él hablaba con otras mujeres. La pareja lleva 27 años de casados y son padres de tres hijos.