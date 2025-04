Nunca dejes las llaves puestas en la cerradura de noche porque puede pasar esto.

Aunque muchos lo hacen con la intención de sentirse más seguros, dejar las llaves puestas en la cerradura durante la noche puede representar un riesgo importante para la seguridad del hogar. Según expertos en protección domiciliaria, esta práctica podría facilitar el ingreso de ladrones y acortar la vida útil del mecanismo de cierre.

De acuerdo con información brindada por el sistema de seguridad HomeGo, dejar la llave colocada en la cerradura no solo no impide robos, sino que puede simplificarlos. Una de las técnicas más preocupantes es la posibilidad de clonado de llaves, que puede realizarse con herramientas magnéticas si las llaves están expuestas en la cerradura.

Además, esto deja vulnerable a la vivienda frente a métodos como el bumping, una técnica silenciosa utilizada por delincuentes para abrir cerraduras sin necesidad de forzarlas. Esta consiste en introducir una “llave bump” en el cilindro y golpearla suavemente para liberar los pines internos y abrir la puerta con facilidad.

Otro factor a tener en cuenta es que dejar la llave puesta del lado interior provoca un desgaste paulatino de la cerradura, reduciendo su vida útil y funcionamiento eficiente. Incluso, en situaciones de emergencia, esta llave puede convertirse en un obstáculo si se necesita abrir la puerta rápidamente desde el exterior.

Recomendaciones de seguridad nocturna

Guardar todas las llaves (de la casa, el coche y las ventanas) fuera de la vista.

Poda de árboles y arbustos cercanos a puertas y ventanas para evitar zonas ocultas.

Instalar iluminación exterior en accesos, jardines y entradas secundarias.

Reforzar puertas con cerrojos de seguridad y tornillos más largos en los marcos.

¿Cuál es el error más común al duplicar una llave y cómo daña a la cerradura?

Al momento de realizar una copa de una llave para el hogar es necesario seguir una serie de procedimientos porque cualquier error podría generar que se tenga que afrontar un gasto mayor y que puede incluir un cambio de cerradura, además de su instalación. No siempre todas las copias de llaves son las ideales.

Por lo general, las personas disponen de varias copias de la llave que de acceso a la vivienda, ya sea porque se encuentran repartidas entre integrantes de su círculo de confianza. Aquellas que pueden ingresar sin que uno se encuentre presente. O cada habitante del hogar tiene la suya para poder agilizar la entrada y salida sin tener que depender de un segundo.

"Y después de tanto sacrificio lo logré. Pude hacer una copia de la llave para dejarla a mi suegra por si pierdo la mía", expresó Sour_rita, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Medio en broma, el hombre expuso que la copia cuenta con un gran grado de elaboración y solo resta que sea probada en la cerradura para ver si funciona o necesita de un retoque para que pueda girar sin trabarse.

Cómo evitar errores al duplicar una llave

Antes de ir a la cerrajería para realizar la copia de la llave que necesitamos, se recomienda que sea la original la que usemos para replicar. Esto es producto de que se encontrará en perfecto estado y tendrá los detalles necesarios correspondientes a la cerradura de nuestro hogar. Mientras que una copia dispone de cierto desgaste que no es aconsejable extender, ya que no se sabe si contará con el mismo efecto o no.