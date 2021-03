El Loco Montenegro adoptó a Alex Caniggia en MasterChef Celebrity

Una nueva semana arrancó en MasterChef Celebrity, el reality de cocina más famoso de la TV argentina, y los desafíos son cada vez más difíciles para las figuras de la farándula argentina. Esta vez, el desafío de las campanas lo abrió el jurado Germán Martitegui quien definió que "saber trabajar en equipo y poder responder a los imprevistos son partes fundamentales del trabajo en una cocina profesional", ya que la prueba de la noche no sólo consistía en trabajar en equipo sino en cómo reaccionar ante situaciones impensadas.

Alex Caniggia es uno de los famosos que se destacaron desde el comienzo de la competencia y que incluso demostró tener grandes habilidades culinarias. Como Gastón Dalmau tenía la medalla dorada, eligió participar con Claudia Fontán y Cande Vetrano mientras que del otro lado el Loco Montenegro, Andrea Rincón y Alex Caniggia quedaron como sus contrincantes.

Al momento de pasar por la estación del hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis, el conductor Santiago Del Moro le preguntó a Alex: "¿Cómo te encontrás con semejante lío? Igual estás cocinando con tu amigo, con tu pana...". "Es como tu padre acá adentro", definió sobre su relación con El Loco Montenegro con quien mantiene una amistad desde el inicio del certamen que va en ascenso.

"No es como mi padre, pero bueno. Es mejor él, olvidate. Es mi padre nuevo", definió sin titubear el mediático al tiempo que le preguntó al ex NBA: "¿Querés un hijo en adopción?". Del Moro se sumó al entusiasmo del joven y le propuso a Montenegro: "Loco, ¿lo querés como un hijo a Alex? "Olvidate, ¿cómo que no?", respondió entre risas el exdeportista.

"Mirá, te adopta", le notificó el conducto a Alex quien celebró: "Padre nuevo, vamos a jugar al básquet todo el día" ya que dejó de ser una novedad la distancia que mantiene con su padre, El Pájaro desde que se separó de Mariana Nannis.

Alex Caniggia, uno de los peores de la noche del lunes en MasterChef

Del desafío de las campanas participaron Hernán El Loco Montenegro, Alex Caniggia, Cande Vetrano, Claudia Fontán, Andrea Rincón y Gastón Dalmau. El mejor equipo, según el jurado que componen Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, fue el de Gastón Dalmau y pasaron directamente al miércoles de beneficios. Mientras que el de Andrea Rincón obtuvo las peores devoluciones por parte de los expertos y salió a la luz el conflicto de Alex para trabajar en equipo.

Donato De Santis cargó directamente contra Rincón al expresar: "Estás haciendo todo para quedarte en la fase de eliminación. No hay nada que sea rico, esto habla de la frustración de ustedes". Tal fue la performance que el equipo deberá ponerse el delantal gris para pasar al jueves de última chance y pelear para no llegar a la gala de eliminación.