La Argentina vive una situación sumamente complicada en torno al coronavirus. Cada día que pasa, los casos positivos y muertes siguen creciendo. Y relatos como el de Hernán Castillo, periodista de TNT Sports que cubrió a River durante muchos años, terminan generando conmoción en la sociedad, que hoy debe encontrarse con políticos irresponsables como Horacio Rodríguez Larreta, quien se opuso al DNU del Gobierno Nacional y acudió a la Cámara de Apelaciones porteña para que haya clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

Tal y como lo anticipó el Gobierno Nacional hace algunos días, el sistema sanitario en el AMBA está verdaderamente colapsado y ya casi no hay espacio para atender a los enfermos por coronavirus, accidentes u otras patologías. Castillo, a través de su cuenta de Twitter, ofreció un testimonio personal sumamente fuerte para concientizar a la gente.

"Mi papá tiene Covid-19 y hoy su estado se volvió gravísimo. No hay cama para internarlo, conseguí un tubo de oxígeno particular y lo mantenemos con eso y con el monitoreo de una médica amiga en casa. PAMI no da abasto, pero las prepagas tampoco. No me lo contó nadie. Le pasa a mi papá", indicó el periodista y conductor de uno de los programas que posee TNT Sports.

Asimismo, Castillo señaló que un médico que atendió a su padre le recomendó que consiguiera por su propia cuenta un respirador, ya que los hospitales y prepagas no tienen más para aportar: "Mi mamá también tiene, pero está casi normal y lo cuida. Uno de los doctores de PAMI que vino en la ambulancia me dijo: 'Conseguí oxígeno y dejalo acá. Si me lo llevo, se me muere acá adentro porque no me dejan meterlo en ningún lado'. Me lo decía con la voz entrecortada, cuídense".

Por otra parte, el periodista pidió por favor que la gente realmente tome las precauciones necesarias y que las restricciones sean más fuertes: "Se contagiaron pese a que no salen a ningún lado y usan barbijo y escafandra cada vez que van a los médicos. No alcanzan las medidas de precaución porque este virus es tremendo. Y les juro que ya no hay más camas".

Cuántos casos de coronavirus se registraron el último domingo 18 de abril

El Ministerio de Salud confirmó que se registraron 19.119 nuevos contagios por coronavirus y 80 muertes en las últimas 24 horas. Con estas nuevas cifras, el país alcanzó los 2.677.747 casos confirmados y 59.164 muertes desde que se inició la pandemia. De estos, 274.775 se encuentran atravesando la enfermedad actualmente.