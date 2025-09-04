La herencia de Giorgio Armani: así se repartirá la fortuna de 15 millones de dólares

Giorgio Armani murió este jueves a sus 91 años.

El mundo de la moda se vio conmocionado por la muerte de Giorgio Armani, el icónico diseñador italiano, falleció a los 91 años este jueves en su mansión de Milán, rodeado de familiares y de Leo Dell' Orco, su compañero de vida y mano derecha durante los últimos 20 años.

"Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani", comunicó el grupo que lleva su apellido a través de un comunicado. Considerado el "rey de la moda italiana", supo construir una eximia trayectoria en las últimas cinco décadas.

Este miércoles, el diseñador había estado presente en el vestuario del club de fútbol Juventus, participando en una firma de camisetas. Aunque estuvo ausente en la última Semana de la Moda de Milán, ya que se recuperaba en su hogar de una afección no revelada, lo cual generó cierta preocupación entre sus colaboradores y seguidores.

¿Cómo seguirá el grupo Armani?

De acuerdo a una entrevista que el diseñador italiano le concedió al Corriere della Sera en octubre del 2024, Armani preparaba su sucesión desde hace más de una década y ya dejó las directrices para sus colaboradores más cercano e integrantes de su familia.

"Me gustaría que la sucesión fuera orgánica y no un momento de ruptura, por eso mis planes consisten en una transición gradual de las responsabilidades que siempre he llevado a las personas más cercanas a mí, como Leo Dell’Orco, miembros de mi familia y todo el equipo de trabajo", explicó.

¿De cuánto es la fortuna de Giorgio Armani?

El diseñador era el único accionista vivo de la empresa que fundó el 24 de julio de 1975 junto a su difunto socio y pareja, Sergio Galeotti. Hasta octubre del año pasado, la fortuna oscilaba entre los 11.000 y 13.000 millones de euros, lo que se traduce en u$s 15.000 millones.

El grupo tiene 8700 empleados y facturó 2300 millones de euros en 2024, según sus estados financieros públicos. Desde 1975 a la fecha, expandieron su negocio e incluyeron accesorios, perfumes, maquillaje y ropa deportiva, como así también inversiones en diseño de interiores, bienes raíces, restaurantes y hoteles.

¿Quiénes son los herederos de Giorgio Armani?

Armani no tuvo hijo, pero tiene tres sobrinos y una hermana que son sus herederos directos. Estos son Silvana (69) y Roberta (64), hijas de su difunto hermano Sergio, y Andrea Camerana (55) hijo de su hermana Rosanna (86). Todos los familiares de Armani forman parte del consejo de administración del grupo, cuyo CEO es Pantaleo Dell'Orco (72) y Federico Marchetti, fundador de la tienda digital Yoox, asociado con la casa italiana.

¿Qué dice el testamento de Giorgio Armani?

En su libro autobiográfico "Per Amore" (2022), contó que un día tendría que ceder el control y concluir con su trayectoria como diseñador: "Llevo tiempo pensándolo, porque quiero que el fruto de tanto trabajo, esta empresa a la que he dedicado toda mi vida y energía, perdure durante mucho tiempo, incluso sin mí". En este sentido, Armani había anticipado que "existe un testamento con una planificación detallada" acorde a su "filosofía de vida".

"Hay que mantener la coherencia en cuanto a estilo, imagen, producto y comunicación, para que el desarrollo global continuo del nombre Armani se mantenga en el tiempo".