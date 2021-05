Martitegui se cansó y pidió sanciones disciplinarias para Alex Caniggia

El jurado más exigente se cansó de la falta de respeto del mediático y, además de demostrarle su enojo, le pidió a Damián Betular y Donato De Santis que sancionen al joven.

Pareciera que Masterchef está abriendo el paraguas de cara a la polémica renuncia de Alex Caniggia. A medida que transitan las semifinales, se viven polémicos momentos dentro de la cocina de Telefe y muchos de ellos están relacionados con las actitudes de Alex Caniggia ya que, últimamente y de cara a su renuncia, su comportamiento hacia el jurado de expertos empeora.

En medio del escándalo que desencadenó su salida del certamen, donde próximamente se verá la descalificación del mediático según el periodista Marcelo Polino, los motivos que llevaron a la producción del programa que conduce Santiago Del Moro a dejar afuera del certamen al hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, se vieron al rojo vivo en la del miércoles.

Al momento de recorrer las estaciones, el chef Germán Martitegui vivió una situación muy tensa con Alex cuando lo encontró arrojando cáscaras de papa en el piso de la cocina. "Estás haciendo un desastre. No se puede hacer así", denunció Martitegui. "¿Vas a cortar todas las papas antes de escucharme a mí?" preguntó el chef mientras observaba cómo Alex ensuciaba la cocina y no atendía sus sugerencias. Lejos de bajar sus humos, Alex comentó en off: "No escucho ni a mi viejo, ¿lo voy a escuchar a este?".

Cansado de sus actitudes que fueron subiendo y bajando la desubicación a lo largo del certamen, el chef decidió imponerle una sanción y, sin escalas, lanzó: “Si vos no juntás eso, no presentás nada”. Minutos más tarde, se juntó con sus colegas Donato De Santis y Damián Betular, y les solicitó tomar cartas sobre el asunto: “Serio problema Alex. Estoy enojado y quiero una medida disciplinaria, quiero hablar con ustedes”.

Ante la incertidumbre del jurado, el dueño de Tegui insistió: “Me acerco, tiró todo al piso… en el pasillo están las cáscaras de papa todavía… Le dije que por favor deje de hacer eso, se rió y le dije que si no lo levantaba no iba a presentar nada, y la respuesta fue ‘voy a presentar mi plato a pesar tuyo’”. En respuesta, Damián Betular acotó que “si está rebelde se tendrá que ubicar”.

Más adelante, pese a haber tenido una buena presentación en el desafío grupal que exigía platos para compartir, el mediático se quedó sin las medallas del miércoles de beneficios y pasó al jueves de última chance junto con Juanse y Cande Vetrano. En contrapartida, María O'Donnell, Georgina Barbarossa, Gastón Dalmau y Sol Pérez se quedaron con las medallas y se salvaron de la gala de eliminación.