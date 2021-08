La divertida travesura virtual de los hijos de Germán Martitegui

Los hijos de Germán Martitegui protagonizaron una insólita travesura en Twitter que desconcertó a los seguidores del chef en las redes sociales.

A la mayoría de los niños pequeños les atraen las luces de los celulares, así como también el hecho de poder emular acciones que ven en los mayores que los rodean. Ese fue el caso de Lautaro (2) y Lorenzo (1), los hijos de Germán Martitegui, quienes agarraron el celular de su papá y escribieron un divertido mensaje en Twitter. Muchos usuarios se sorprendieron, hasta que el propio chef aclaró qué sucedió: "Mis hijos en Twitter. No lo voy a borrar". En otra publicación, el juez de MasterChef Celebrity lo calificó como su "mejor tweet hasta ahora".

"Looookooooiiiiiiuyyyy. Bbvhyghkkjnnmnmmnmmmmreeeewbwqqqqquokkoplplllllllkk no VIP go cop job foto go mmm hi Fred up dígito que deferring ghgk Triana tu yuuj mmm j te de reesqwwwqe ro we Xxx have wedge try y", posteó en la mañana de este sábado Germán Martitegui. Sus seguidores quedaron totalmente desconcertados ante lo incomprensible de su mensaje. Pero fue el mismo juez de MasterChef Celebrity quien aproximadamente una hora y media después tuiteó aclarando lo que había sucedido.

"Mis hijos en Twitter", escribió el reconocido chef acompañando el texto con un emoji de risa. "No lo voy a borrar", cerró la publicación Martitegui, divertido con la travesura de Lautaro y Lorenzo. Más tarde, el jurado de MasterChef Celebrity volvió a responder el tuit de sus hijos con un gracioso análisis: "Mi mejor tweet hasta ahora". "Feliz día para todos mañana", agregó Germán Martitegui, en clara alusión al Día de las Infancias que se conmemora este domingo 15 de agosto en el país.

En los últimos días, el reconocido chef fue blanco de las críticas de Rodrigo Lussich, que lo tildó de "maltratador". Las declaraciones del conductor de Intrusos se dieron en el marco de la charla que se dio en el ciclo de espectáculos sobre la denuncia que había realizado la chef Chantal Abad sobre el maltrato que había recibido en su juventud por parte de un chef francés.

