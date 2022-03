El doloroso mensaje de Eugenia Quibel, la pareja de Rozín: "¿Qué es ser valiente?"

Conmovedor posteo de Eugenia Quibel, pareja de Gerardo Rozín hasta el último día de su vida. En Instagram, escribió un texto realmente emocionante.

La muerte de Gerardo Rozín aún no termina de asimilarse y ya fueron muchas las personas que despidieron al conductor, que falleció en la noche del viernes 11 de marzo. Entre tantos sentidos mensajes de artistas e integrantes de la televisión argentina, uno de los que más impactó fue el de su pareja Eugenia Quibel.

Eugenia Quibel fue la última pareja de Gerardo Rozín, y con ella compartió la vida y el trabajo. Ambos estuvieron juntos en La peña de Morfi y en Radio Pop, cuando el rosarino estuvo como conductor de uno de los programas de la emisora FM. Tras la muerte del periodista, la locutora despidió a su compañero con sentidas palabras.

“¿Qué es ser valiente? Enterarse una mañana de una noticia horrible y darle pelea hasta el final. Aferrarse a la vida y aceptar que un día se termina. Transitar el proceso sostenido por afectos, familia y rodeado de amigos. Recibir amor y dejarse abrazar. Llorar, putear, luchar y pensar las mil y una alternativas. Eso sos”, comenzó diciendo Eugenia Quibel, rescatando la entereza de Gerardo Rozín para enfrentarse a la adversidad.

Luego, Eugenia Quibel recordó momentos con Gerardo Rozín y cerró: "Tus ideas brillantes con salidas ocurrentes, las sugerencias generosas para quien buscara tu opinión, tu humor distinto, tus ironías, tu orgullo rosarino y un poco uruguayo también, las playlists de Frisell y Pizzarelli, ‘el dolor auténtico, la alegría sin una mancha’. Y cada uno de nuestros momentos, los descubrimientos gastronómicos (los buenos y los fiascos), los viajes, hacer equipo en la radio, en la tele y en la vida, y una lista de motivos íntimos que me hicieron enamorarme de vos. Brindo por vos, canalla”.

La conmovedora despedida de Rozín en su última aparición pública

Gerardo Rozín murió este viernes 11 de marzo, cerca de las 23 horas, y dejó un gran vacío en la televisión argentina. Líder nato y productor de grandes éxitos como La peña de Morfi, La pregunta animal y Sábado Bus (en los dos primeros condujo, mientras que en el último ocupaba un lugar en la mesa de comensales), supo generar un cálido vínculo con los televidentes. Por esta razón, cobró mayor importancia la conmovedora despedida que expresó en su última aparición en TV.

Cerrando el año con La peña de Morfi, Gerardo Rozín aseguró que tuvo un 2021 muy exitoso en lo profesional y personal, y repasó su vida brevemente contemplando los 30 años de carrera que tuvo en los diferentes medios donde trabajó. "Pensaba que el brindis personal por primera vez me lo guardo... Quiero a los que me quieren, me quieren aquellos a los que quiero, lo saben. Voy derecho al laburo", comenzó diciendo, sin dar detalles de su vida privada.

Por momentos se conmovió y estuvo al borde del llanto, pero siempre continuó con su despedida de año. Y entre otras palabras, Rozín le dedicó un sentido reconocimiento a su programa de La peña de Morfi: "Nosotros somos de esta banda. Esta es la casa nuestra, no la vida nuestra: la casa nuestra. Habitamos ese mundo, el mundo en el que trabajamos todos para hacer este programa y amamos este laburo".