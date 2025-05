Platos tradicionales por el 25 de mayo: así es el lugar ideal para comer empanadas, locro y asado en Buenos Aires

El locro patrio, una tradición que se renueva cada 25 de mayo, preparado con ingredientes seleccionados y técnicas caseras en el local Tallarica de Belgrano.

La conmemoración del 25 de mayo se convierte cada año en una oportunidad para celebrar la identidad argentina a través de la gastronomía. En este contexto, algunos espacios de Buenos Aires preparan propuestas que combinan historia, tradición y sabor con recetas emblemáticas como el locro, el asado y las infaltables empanadas.

Una propuesta que rinde homenaje a la cocina criolla

Durante la semana del 19 al 25 de mayo, el local Tallarica, ubicado en el barrio de Belgrano, presenta una propuesta especial que rescata los sabores más representativos de la patria. La iniciativa, diseñada por la chef Daniela Tallarico, se caracteriza por su enfoque artesanal y casero, destacando ingredientes de calidad y técnicas tradicionales de cocción que evocan las raíces culinarias del país.

La experiencia fue pensada no solo para quienes deseen disfrutarla en el local, sino también para quienes opten por llevarla a casa. A través del servicio de take away, es posible acceder a un menú que remite directamente a las cocinas familiares y a las celebraciones patrias. La variedad de platos ofrecidos se presenta como un recorrido por la identidad argentina desde lo gastronómico, con preparaciones reconfortantes que maridan historia y sabor.

Empanadas, locro y arroz con leche: el menú que conquista por su tradición

El menú diseñado por Tallarica para esta fecha comienza con dos empanadas de carne, una entrada clásica que conserva su popularidad por su sabor inconfundible y su carácter versátil. Con masa casera y relleno especiado, esta preparación abre el apetito y prepara el paladar para el plato principal.

El locro, protagonista indiscutido del 25 de mayo, se sirve con torta frita y una salsa picante casera. Elaborado con maíz blanco, porotos alubia, zapallo cabutia, osobuco, pechito de cerdo, asado, patita de chancho, chorizo colorado, panceta y vegetales frescos, este guiso criollo concentra sabores profundos que representan el espíritu de la celebración patria. Cada ingrediente aporta textura y sabor, generando un plato contundente y lleno de matices.

El cierre de la experiencia gastronómica llega con un postre tradicional y reconfortante: arroz con leche y dulce de leche. Esta combinación dulce y cremosa, típica de muchas mesas argentinas, completa el homenaje culinario con una dosis de nostalgia y sabor casero.

Dónde disfrutar estos sabores patrios en Buenos Aires

Empanadas artesanales con masa casera y relleno especiado, parte del menú diseñado por la chef Daniela Tallarico para celebrar la Semana de Mayo.

Tallarica se posiciona como uno de los espacios más recomendados para quienes buscan una celebración del 25 de mayo a través de la gastronomía argentina. Su local en Belgrano ofrece un ambiente acogedor, atención cuidada y platos elaborados con dedicación. La posibilidad de acceder al menú tanto en el salón como por take away amplía las opciones y permite a más personas participar de este homenaje culinario.

Además, la propuesta se complementa con una cuidada selección de bebidas, entre las que se incluyen vinos orgánicos, cócteles clásicos, infusiones y café de especialidad. Estas opciones permiten acompañar cada etapa del menú con un maridaje adecuado, potenciando aún más la experiencia gastronómica.