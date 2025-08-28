Hotelga 2025: cuándo es y la marca de artículos de hogar que llega a la exposición de La Rural

Con sede en La Rural, del 27 al 29 de agosto, la feria reunirá a profesionales, empresas y marcas líderes que presentarán novedades, capacitaciones y propuestas innovadoras.

La feria Hotelga se prepara para su edición 2025 con una agenda cargada de actividades y novedades en el mundo de la gastronomía y la hotelería. En esta oportunidad, el encuentro contará con la participación de reconocidas empresas y una destacada marca de artículos del hogar, que presentará sus nuevas líneas en el predio de La Rural en Buenos Aires.

Cuándo se realizará Hotelga 2025 en La Rural

La edición 2025 de Hotelga tendrá lugar del 27 al 29 de agosto en La Rural, el tradicional espacio de exposiciones porteño. Durante tres jornadas, la feria reunirá a miles de visitantes de toda la región, consolidándose como el principal punto de encuentro del sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering) en Latinoamérica.

El evento está organizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) y Messe Frankfurt Argentina. Como en cada edición, la agenda incluirá espacios de capacitación, rondas de negocios y competencias que resaltan el talento y la innovación dentro del rubro.

Las actividades destacadas de Hotelga 2025

Entre los eventos más esperados de la feria se encuentran el Hotelga Summit, que reunirá a especialistas para debatir sobre las tendencias globales en hotelería y gastronomía, y la Ronda de Negocios, donde empresas y profesionales podrán generar vínculos comerciales estratégicos.

Además, se llevará a cabo la Gran Final del Torneo Federal de Chefs, una competencia que premia la creatividad y el talento culinario de cocineros de todo el país. También se desarrollará el Concurso de Hotelería Sustentable, orientado a promover prácticas responsables dentro del sector.

Estas propuestas convierten a Hotelga en una plataforma integral que no solo exhibe productos y servicios, sino que también impulsa la profesionalización de la industria.

La presencia de Volf con su propuesta de artículos del hogar

Entre las marcas confirmadas, se destaca Volf, firma con más de cien años de trayectoria en la fabricación y diseño de productos para la mesa y la cocina. Reconocida por la calidad y durabilidad de su catálogo, la empresa ofrece desde cubiertos, vajilla y cristalería hasta cacerolas, sartenes, ollas y fuentes. Su propuesta abarca tanto el ámbito gastronómico y hotelero como los artículos del hogar, brindando soluciones que combinan funcionalidad y estilo.

En Hotelga 2025, Volf presentará un stand moderno en tonos visón y plateado, inspirado en su línea de acero inoxidable. El espacio contará con una mesa central iluminada y estanterías que exhibirán sus últimas novedades: la Línea Buffet para gastronomía y hotelería, nuevas colecciones de porcelana, cristalería y la reconocida línea de acero inoxidable.

Una experiencia integral para visitantes y profesionales

El stand de Volf en La Rural ofrecerá una experiencia inmersiva. Habrá una barra con bebidas y comidas para recibir a los asistentes en un entorno relajado, ideal para conversar y establecer contactos comerciales. Además, cinco pantallas distribuidas en el espacio proyectarán de manera continua contenido audiovisual de la marca, reforzando su identidad y mostrando la versatilidad de su propuesta.

De esta manera, Volf no solo exhibirá productos, sino que también consolidará su rol como socio estratégico del sector gastronómico y hotelero, reafirmando su compromiso con el diseño, la durabilidad y la innovación.

Un encuentro clave para la hotelería y la gastronomía

La presencia de Volf en Hotelga reafirma la importancia de este evento como un espacio donde confluyen innovación, capacitación y oportunidades de negocio. Con su amplia trayectoria, la marca refuerza su vínculo con los profesionales del sector y con los consumidores que buscan excelencia en los artículos del hogar.