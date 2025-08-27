Dónde queda el rooftop de Buenos Aires que se volvió furor para salir a comer: cocina, cóctels y escenografía deslumbrante.

Los rooftops se convirtieron en uno de los planes preferidos para los foodies de Buenos Aires que buscan combinar buena comida, coctelería de autor y vistas que quitan el aliento. Cada vez más, los bares y restaurantes en altura ofrecen una experiencia que va más allá del plato; se trata de disfrutar de la ciudad desde otro ángulo, mientras la propuesta gastronómica y visual sorprende a todos los sentidos. Entre estas opciones, hay lugares que destacan no solo por su cocina, sino también por su escenografía y la energía que transmiten a quienes los visitan.

En este contexto, el rooftop de Buenos Aires que se volvió furor para salir a comer combina todos estos elementos: cocina creativa, coctelería de autor y un diseño que convierte cada visita en un espectáculo. Se trata de un espacio que logra fusionar gastronomía, arte y altura, ofreciendo a sus visitantes una experiencia sensorial completa y muy fotogénica, ideal para quienes disfrutan de explorar nuevas propuestas en la ciudad.

Cuál es el rooftop que se volvió furor en Buenos Aires y dónde queda

El lugar en cuestión es Bestial Fly Bar, ubicado en el piso 11 de Humboldt 2495, en el corazón de Palermo. Este rooftop se destaca no solo por su localización estratégica, sino también por la forma en que combina vistas panorámicas de la ciudad con un ambiente sofisticado y original.

Bestial Fly Bar se convirtió en uno de los rooftops más populares de Buenos Aires.

Desde su llegada, los visitantes se encuentran con ventanales corredizos que enmarcan la ciudad, pisos de ónix que reflejan luces cálidas, vegetación que convive con estructuras metálicas iluminadas y un mobiliario que mezcla lo elegante con lo atrevido. La barra central, rodeada de sillones en animal print, se convierte en el núcleo social del lugar, mientras que esculturas y detalles artísticos invitan a detenerse y admirar cada rincón.

Qué ofrece su carta

La propuesta gastronómica de Bestial Fly Bar está a cargo del manager Gastón “Tonga” Rodríguez y combina sabores nikkei, latinoamericanos y europeos en una cocina fusión que sorprende a los paladares más exigentes. Entre las entradas, se destacan los langostinos crocantes en panko con salsa de maracuyá, croquetas de ají de gallina y ceviches con salmón rosado, palta y boniato glaseado.

Bestial Fly Bar se ubica en el barrio de Palermo.

Los platos principales incluyen ojo de bife braseado con papas rústicas, raviolones de bondiola al Malbec y risotto de lomo salteado con salsa huancaína, además de opciones frescas y vegetarianas como el poke de salmón con huevo poché y salsa nikkei.

La coctelería también es protagonista. Cada bebida se presenta en vasos-escultura con forma de cabeza, inspirados en personajes icónicos como Frida Kahlo, Carlos Gardel o Lady Di. Entre los cócteles más populares se encuentra el “Jack”, elaborado con ron dorado, néctar de piña, limón y caramelo, que combina creatividad, diseño y humor.

Los fines de semana, la experiencia se completa con DJ sets en vivo, performances lumínicas y shows de bailarinas, transformando Bestial Fly Bar en un escenario ecléctico que late al ritmo de la noche porteña. Así, quienes visitan este rooftop no solo disfrutan de buena comida y bebidas originales, sino que también se sumergen en un espectáculo que convierte cada salida en un plan memorable.