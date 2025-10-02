Está en un piso 11 y tiene una imponente vista de Palermo: el famoso rooftop que ahora abre en los mediodías.

Dentro de la ciudad de Buenos Aires hay múltiples terrazas donde se puede ir a comer para disfrutar de buena gastronomía y una imponente vista. Sin embargo, la mayoría solo abren de noche, privando a la mayoría de las personas de un almuerzo con vistas diurnas. Sin embargo, uno de los rooftops más famosos, ubicado en un piso 11, anunció que empezará a brindar servicio durante el día.

Se trata de Bestial Fly Bar, el rooftop que transformó las noches porteñas con su proyecto multisensorial, da un nuevo paso y comienza a abrir sus puertas también durante los mediodías. Luego de varios años funcionando únicamente por las noches, ahora brindará la oportunidad a quienes quieran disfrutar de un almuerzo.

Está en un piso 11 y tiene una imponente vista de Palermo: el famoso rooftop que ahora abre en los mediodías.

Desde ahora, todos los viernes, sábados y domingos de 12 a 16 hs, el público podrá disfrutar de su carta completa en este ecléctico espacio en pleno Palermo, en Humboldt y Santa Fe, con el plus de contar con estacionamiento propio: un detalle tan práctico como valorado en la zona.

Qué se puede comer en Bestial Fly Bar

La propuesta gastronómica, creada por su manager, Gastón “Tonga” Rodríguez, reúne sabores frescos y platos de gran nivel con identidad propia. Entre las opciones se encuentran entradas como el tiradito de trucha patagónica curada, marinada al olivo con cítricos frescos, acompañado en tostón de pan de campo, croquetas de ají de gallina y empanadas de lomo salteado con mix de especias orientales y peruanas.

Está en un piso 11 y tiene una imponente vista de Palermo: el famoso rooftop que ahora abre en los mediodías.

También destacan los principales, como ojo de bife braseado, de ternera, cocido durante cuatro horas, servido en su fondo de cocción y acompañado de boniato rústico, risotto con lomo salteado, pollo al curry, ceviches de salmón rosado con palta y boniato glaseado, y pastas caseras como los raviolones de bondiola braseada al Malbec o los caramelle de cabutia asada, mozzarella y almendras, una combinación equilibrada entre dulzor y cremosidad y un sutil crocante.

El menú se completa con sushi fresco en múltiples versiones que incluye piezas veganas. Almorzar en el piso 11 significa sumar a la experiencia gastronómica una vista panorámica de 360°, que abarca desde el Río de la Plata hasta el Campo Argentino de Polo, en un entorno marcado por jardines verticales, detalles de diseño e inspiración ecléctica que hacen de cada visita una ocasión memorable. Por supuesto, la esencia nocturna de Bestial Fly Bar sigue vigente: de martes a domingo desde las 19 h, con cócteles de autor, música y performances en vivo que han convertido al lugar en uno de los rooftops más impactantes de la ciudad.