Día del Aperitivo: 8 lugares fascinantes para comer y tomar en Buenos Aires

Bares y restaurantes de la ciudad ofrecen promociones especiales por el Día del Aperitivo

El Día del Aperitivo es una ocasión especial para celebrar la tradición de los tragos que abren el apetito y que forman parte del ritual social en Argentina y el mundo. Buenos Aires cuenta con una amplia oferta gastronómica que rinde homenaje a esta costumbre, que tiene su día conmemorativo este viernes 19 de septiembre. Desde bodegones hasta rooftops modernos, el aperitivo se convierte en protagonista de experiencias únicas.

La Capitana

Este bodegón y vermutería temática de Almagro recrea la atmósfera de los años 40 y 50 con una propuesta que mezcla identidad argentina e innovación. Para el Día del Aperitivo, ofrece un 20% de descuento en sus jarras, con reservas previas a las 20. Entre sus tragos destacados figuran el Evita Capitana, con vermut rosso, naranja y soda, y el Descamisada, que combina Hesperidina y Rosso con tónica. La carta gastronómica acompaña con platos tradicionales del Río de la Plata, ideales para maridar con estas bebidas.

SushiClub

En un ambiente sofisticado, SushiClub presenta un 2x1 en cócteles seleccionados para la fecha. Entre ellos destacan el clásico Campari Orange y el Aperol Spritz, junto a creaciones originales como Richard, con vodka, naranja, maracuyá y frutos rojos, y Fresco y Tardío, a base de vino blanco dulce, maracuyá y lima. La propuesta se completa con una gastronomía de inspiración asiática que ofrece rolls variados y platos con toques exóticos.

Cada local propone un ambiente particular, desde lo histórico y tradicional hasta lo moderno y elegante.

Bilbo Café

Bilbo Café propone un apartado exclusivo de aperitivos bajo el concepto Bilbo After Coffee, disponible de lunes a viernes por la tarde. Entre las opciones se encuentran clásicos como Gin Tonic o Ramazzotti con tónica, que pueden acompañarse con tapas y platitos para compartir. Destacan las papas bravas con alioli y salsa picante y el hummus de cabutia con pan pita. Su ambiente relajado convierte el cierre de la jornada en una experiencia de disfrute gastronómico.

La Casa Blanca de Habana

Ubicado en Villa Pueyrredón, este espacio hace del moscato Momenti su sello distintivo. Se sirve en copa, botella o en cócteles como Moscatoni y Momenti Spritz, frescos y versátiles. Además, la carta de aperitivos incluye vermut, gin tonic y tinto de verano, opciones que acompañan a sus pizzas al horno de leña, donde conviven técnicas napoletanas y estilos locales.

Cosi Mi Piace

En Palermo Soho, Cosi Mi Piace apuesta por pizzas romanas al horno de leña, pastas caseras y una carta de aperitivos con fuerte influencia italiana. Entre los tragos sobresale el Rossini, con Prosecco y puré de frutilla, y el Dionisio, a base de gin, St-Germain y limón fresco. Clásicos como Aperol Spritz y Negroni completan la propuesta, que encuentra en los antipasti el maridaje perfecto.

Orno

La cantina ítalo-pop de Palermo y su rooftop bar CIMA celebran el Día del Aperitivo con una variada vermutería y coctelería de autor. El vermú, servido en pingüino de cantina con soda y cítricos, se presenta como gran protagonista. También destaca el cóctel En la esquina del sol, emblema de la barra. La propuesta gastronómica suma montanara fritas, fainá sticks y empanadas al horno de leña.

La coctelería incluye clásicos como Aperol Spritz, Campari Orange y Gin Tonic.

Desarmadero

Los bares Desarmadero en Palermo complementan su identidad cervecera con una carta de aperitivos variada. El Fernet con Coca y el Aperol Spritz son infaltables, pero también se destacan opciones como la Caipirinha, la Caipiroska con vodka, el Campari Orange y el Cynar Julep con pomelo y menta. Su ambiente descontracturado lo convierte en un punto ideal para brindar y compartir.

ZUK Restaurant

En Puerto de Olivos, ZUK combina diseño escenográfico y una carta gastronómica sofisticada con un apartado de aperitivos clásicos. Gin Tonic, Campari Tonic y Aperol Spritz son algunas de las opciones que acompañan entradas como tartar de salmón, carnes de cocción lenta y postres artesanales. Su ambientación elegante lo posiciona como un lugar ideal para una celebración con estilo.