¿Cuál es el verdadero fuego argentino? El evento de asado que llega a Buenos Aires con Locos x el Asado y Ribs al Río

El evento “Asado vs. Ahumado” reunirá a Locos x el Asado y Ribs al Río el 8 de noviembre en la Costanera Norte, con un duelo culinario que celebra la cultura del fuego argentino

El debate sobre el asado argentino, su técnica y su esencia cultural, llega a la Costanera Norte con un evento único que promete encender pasiones. Locos x el Asado y Ribs al Río se enfrentarán cara a cara en un desafío gastronómico que celebra la carne, el fuego y la tradición en una jornada imperdible.

Asado vs. ahumado: el duelo que encenderá la Costanera Norte

El próximo 8 de noviembre, desde las 12 hasta las 00 hs., la sede de Ribs al Río en Costanera Norte será escenario de una experiencia inédita: un enfrentamiento culinario entre dos potencias del fuego argentino. Bajo el lema “Asado vs. Ahumado”, ambos equipos pondrán a prueba sus técnicas frente al público, que tendrá la última palabra al elegir al gran ganador.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una degustación doble que reúne lo mejor de ambos estilos: un sándwich de brisket ahumado (120 g) y un sándwich de vacío a la parrilla (120 g), acompañados por papas fritas (150 g) y una bebida a elección -agua, gaseosa o cerveza-. Las entradas, con cupos limitados, se venden de forma anticipada a través de Passline por un valor de $32000 e incluyen toda la experiencia gastronómica.

Este encuentro, más que una competencia, será una celebración del asado y de las distintas formas de rendir homenaje al fuego. Dos tradiciones que, aunque diferentes en técnica, comparten el mismo espíritu: el de reunirse a disfrutar de la carne como emblema de identidad nacional.

La historia de Locos x el Asado: la pasión por la parrilla

Lo que comenzó como una página de Facebook entre amigos terminó convirtiéndose en una de las comunidades gastronómicas más influyentes del país. Locos x el Asado nació con la misión de compartir la pasión por la parrilla criolla y rescatar el ritual del fuego como parte del ADN argentino.

Con el tiempo, este grupo de fanáticos del asado logró trascender las redes sociales y consolidarse como un verdadero fenómeno cultural. Publicaron libros, tuvieron presencia en televisión y abrieron su propio restaurante, siempre con una consigna clara: defender el asado argentino como símbolo de unión, tradición y encuentro.

En esta ocasión, el equipo buscará demostrar que el sabor clásico de la carne a las brasas sigue siendo el corazón del fuego argentino, frente al estilo ahumado que propone su rival.

Ribs al Río y el arte del ahumado

Por su parte, Ribs al Río nació del sueño de un grupo de amigos apasionados por la cocina a leña. Con el tiempo, se convirtió en el gran referente del ahumado texano en Argentina, combinando técnica, paciencia y fuego para lograr sabores intensos y texturas inconfundibles.

Desde su sede original en la Costanera Norte -renovada recientemente con terrazas calefaccionadas y vista al río-, la marca se expandió con locales en Palermo, Belgrano y Canning. Entre sus platos más destacados figuran las ribs con smoke ring, la milanesa de bife de chorizo ahumado y los sándwiches de brisket, todos elaborados con cocciones que superan las ocho horas utilizando maderas de quebracho y espinillo.

Su participación en este evento promete elevar el nivel del desafío, ofreciendo una versión sofisticada y moderna del fuego argentino que reinterpreta la tradición desde una mirada global.