Nació de una polémica en redes y hoy se volvió una de las competencias gastronómicas más importantes del país

Nació de una polémica en redes y se volvió una competencia por el mejor asador.

Lo que comenzó como una polémica en redes sociales sobre un corte de carne terminó en uno de los eventos gastronómicos más esperados del año. Todo empezó cuando Ribs al Río, reconocido smokehouse porteño, publicó un posteo sobre el brisket, un clásico de la cocina texana. La comunidad de Locos X el Asado no tardó en responder: “En Argentina, eso es tapa de asado”.

El ida y vuelta de comentarios en redes sociales fue el motor para que ambos equipos decidieran llevar la competencia al terreno real: la parrilla. Así nació “Locos X el Asado vs. Ribs al Río”, un evento que promete reunir humo, fuego y sabor en una jornada donde el público tendrá el poder de decidir quién se lleva el título de mejor asador.

Ribs al Río se enfrenta a Locos X el Asado en una jornada a puro humo frente al río.

Más que un enfrentamiento, se trata de una celebración de la cultura del fuego argentino, donde tradición y técnica se cruzan en un mismo espacio. Los asistentes podrán degustar, comparar y votar entre dos propuestas que representan estilos bien distintos: el vacío a la parrilla de Locos X el Asado y el brisket ahumado de Ribs al Río.

Cuándo y dónde será el evento

El evento se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre en la sede de Ribs al Río en Costanera Norte (Av. Rafael Obligado 7010), de 12 a 23 horas. Las entradas, que incluyen un menú completo con ambos cortes, papas fritas y bebida, se consiguen a través de Passline por un valor de $32.000. El evento está organizado en turnos de 200 personas y espera recibir a más de 2.200 asistentes a lo largo del día.

Pero no todo será degustación, sino que durante la jornada habrá charlas, demostraciones en vivo y experiencias gastronómicas guiadas por los referentes de cada uno de los espacios competidores.

Por un lado, Ribs al Río demostrará su expertise en ahumados, una técnica que demanda paciencia, conocimiento y buena leña, quebracho y espinillo, en su caso, para lograr carnes tiernas y llenas de aroma. Por el otro, Locos X el Asado, la comunidad creada en 2011 por Luciano “El Laucha” Luchetti y Kevin Chochlac, defenderá la identidad del asado argentino, ese ritual que comienza cuando se prende el primer carbón.