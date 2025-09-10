Cocina de mar con acento nikkei: la nueva propuesta en Palermo ideal para salir a comer

Un local en Palermo con estética marítima y detalles que invitan a disfrutar de una experiencia única

La cocina de mar suma un nuevo espacio en el barrio de Palermo con la apertura del segundo local de La Pescadería, el proyecto de los chefs peruanos Charly Díaz y Jhon Cifuentes. La propuesta se instala como una opción fresca y moderna dentro de la gastronomía porteña, ideal para quienes buscan alternativas diferentes al momento de decidir dónde comer en Buenos Aires.

Un espacio con estética marítima

El nuevo local se distingue por un diseño inspirado en el mar, que combina concreto, madera y tonos azules para transmitir calma y frescura. La barra central, pensada como punto de encuentro, permite observar de cerca el trabajo del sushiman, sumando dinamismo a la experiencia gastronómica. Detalles como el yute tejido en el mobiliario, los espejos circulares y la iluminación cálida refuerzan el concepto de un salón que invita a recorrer sabores en un entorno acogedor.

El menú libre como sello distintivo

Una de las características más reconocidas de La Pescadería es la modalidad de menú libre, que en Palermo se mantiene como una de las principales atracciones. Esta propuesta permite degustar diferentes preparaciones cuantas veces se desee por un precio fijo, una modalidad que amplía las posibilidades de explorar la carta.

Entre las opciones aparecen croquetas de langostinos y kanikama con salsa de maracuyá, empanadas de calamar en su tinta y rabas acompañadas de salsa de tomates asados. La pesca del día, cocinada a las brasas de quebracho colorado, se posiciona como uno de los platos más representativos, mientras que el sushi nikkei reafirma la fusión entre tradición japonesa e influencias peruanas que caracteriza al proyecto.

Ceviches, sushi nikkei y postres innovadores

El local de Palermo suma platos exclusivos a la propuesta. Uno de los destacados es el ceviche JAPO, preparado con salmón rosado, pesca del día y langostinos en leche de tigre oriental, acompañado por semillas de sésamo, cebolla de verdeo y ají dulce. A esto se suman combos de sushi nikkei con piezas como el Acevichado o el Pachikay, que combinan frescura y creatividad.

El menú libre de La Pescadería: un sello característico para explorar múltiples sabores en una misma visita

Para el cierre, la carta incluye una selección de postres que van desde un soufflé de mango hasta una torta vasca, pasando por un tres leches con Baileys y un mousse de chocolate, pensados para completar la experiencia con un toque dulce y sofisticado.

Dónde comer en Buenos Aires: la propuesta en Palermo

Ubicada en Ciudad de la Paz 290, La Pescadería de Palermo abre de martes a domingos entre las 20 y las 00 horas. Con esta inauguración, el proyecto amplía su presencia en la ciudad y reafirma su concepto de cocina de mar, consolidándose como un punto de referencia dentro de la gastronomía porteña.

El nuevo espacio combina tradición, innovación y un ambiente cuidado, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan descubrir dónde comer en Buenos Aires con una propuesta distinta. Palermo suma así una opción que fusiona identidad peruana, espíritu nikkei y un fuerte protagonismo de los productos del mar.