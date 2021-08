Zerito, a horas del comienzo del Pentágono de LLA: "Ningún equipo es invencible"

El Pentágono de la LLA de League of Legends se disputará el 7 y 8 de agosto, y dejará todo listo para el comienzo de los playoff en busca de un nuevo campeón. El ganador del certamen clasificará al Worlds que se disputará a finales de octubre en China.

Faltan horas para que comience el Pentágono del Clausura de la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends y los players están ansiosos, con ganas de jugar y mostrar que son el mejor equipo del torneo. Infinity es el vigente campeón y fue el puntero de la fase regular por lo que se erige como el máximo candidato, pero Estral, Furious, Isurus y Rainbow7 harán todo lo posible por destronar al equipo del infinito y clasificarse al Worlds que se jugará en China en octubre/noviembre. De cara a esta apasionante definición, El Destape habló con jugadores de algunos de los equipos, que se mostraron expectantes por el inicio del Pentágono, que se disputará el 7 y 8 de agosto.

"Estamos en el último puesto de la tabla en el Pentágono pero las esperanzas de ganar siguen ahí, estamos confiados de que podemos lograr la hazaña", aseguró Jauny, top laner de Furious Gaming. El equipo argentino perdió la final del Apertura ante Infinity, tuvo un desempeño bastante irregular en el Clausura y a pesar de que quedó con el mismo récord que XTEN terminó alcanzando el Pentágono gracias a sus dos victorias frente al conjunto mexicano.

Debido a que el puntaje de la fase regular se traslada al Pentágono, La Calavera debe tener un rendimiento superlativo para no quedar fuera de los playoff, a los que llegan los mejores cuatro conjuntos. "Nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros y llegar a playoff, no nos importa lo que hagan los demás", deslizó el argentino Zerito, top laner de Isurus Gaming. El Tiburón es el otro equipo argentino del mayor certamen de League of Legends de la región y pudo recuperarse de un muy flojo Apertura, en el que no alcanzaron ni siquiera el Pentágono pese a ser una de las escuadras más exitosas de la LLA. "Ningún equipo es invencible", consideró el top laner, que estuvo alejado de las partidas una semana por haberse contagiado coronavirus.

"Si yo fuera Furious estaría más tenso que los demás equipos", agregó Zerito, que tiene pasado en La Calavera. Para el Clausura, Isurus renovó su Bot lane con Archer y Jelly, y también reacomodó algunas piezas del equipo. En ese sentido, el top laner argentino reconoce que el cambio más importante en El Tiburón además de levantar el nivel individual fue que durante el Apertura "el grupo no congeniaba nunca". "Fue un mal split y es algo que le puede pasar a cualquiera", reconoció Zerito, listo para pasar la página.

Quien no quiere pasar la página es Cody, de Infinity Esports. "Somos el rival a vencer", hinchó el pecho el mid laner del equipo del infinito, no sin razón. Además de ser los campeones vigentes, fueron el mejor equipo de la fase regular. "Es la semana más importante porque es la semana en la que puedes quedar adentro o puedes quedar afuera", analizó Cody sobre el Pentágono que se llevará a cabo el 7 y 8 de agosto, y donde se enfrentarán todos contra todos los mejores cinco equipos del Clausura de la LLA. Sobre lo que distingue a Infinity de las otras escuadras, el mid laner es contundente: "Nuestro nivel individual y cómo vemos el juego, porque lo vemos muy rápido y sabemos enfocarnos en eso".

Más allá de lo que pueda opinar o analizar cada uno, la verdad se sabrá este fin de semana. En dos días cada equipo disputará cuatro partidas y definirá cómo termina su 2021. El ganador del certamen se quedará con la plaza que otorga la LLA para el Worlds 2021, el campeonato mundial de League of Legends que se llevará a cabo en China a finales de octubre y principios de noviembre. Por ahora son cinco los equipos que se disputan ese lugar, mientras que para la noche del domingo quedarán solo cuatro contendientes.