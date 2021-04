La final del apertura de la Liga Latinoamérica de League of Legends 2021 se disputará el sábado 10 de abril desde las 19 hs.

El sábado 10 de abril desde las 19 hs comenzará la final de la Liga Latinoamérica de League of Legends entre Furious Gaming y Gillette Infinity Esports. Los dos equipos que mejor se posicionaron en la temporada regular pudieron llegar a la última partida del certamen de eSports más importante de la región, que se llevará a cabo de forma presencial en el estadio que posee Riot Games en Ciudad de México. El Destape habló con integrantes de ambas escuadras, que dejaron interesantes declaraciones sobre una final que promete ser apasionante.

"Nos sentimos muy confiados en que somos el equipo que va a ganar", definió con seguridad Whitelotus, uno de los argentinos de Gillette Infinity y el "mejor tirador" del presente split, según los votantes de los premios LLA Apertura 2021. A pesar de su confianza, el cordobés sabe que no será un enfrentamiento fácil: "La verdad que no veo un 3-0. Es complicado un resultado así cuando los dos equipos no tienen tanta diferencia de nivel". Whitelotus sabe de lo que habla, ya que disputó los Mid-Season Invitational (MSI) de 2017 y 2018, además del Mundial del 2017.

Por su parte, desde el conjunto argentino Furious Gaming también confían en sus posibilidades pero saben que vencer al equipo costarricense no será una tarea sencilla. "Infinity no es un rival a menospreciar, tienen muchas fortalezas", destacó Baula, que agregó que están preparados para "ganar en tres partidas". El soporte de la Calavera también apuntó al nerviosismo inherente a la definición: "Es cuestión de cómo uno lo maneja para que eso pueda potenciar el rendimiento en cada una de las partidas".

Ambos jugadores aseguraron que se enfocan más en las virtudes de sus propios equipos que en los posibles errores de su rival. "Sabemos cuáles son nuestras fortalezas y muchas de nuestras debilidades, entonces tenemos que estar claros en qué es lo que nos ha traído hasta acá, tanto lo positivo como lo negativo", definió con claridad el costarricense Baula. Mientras que Whitelotus reconoció que el fuerte de su equipo está en el nivel individual y en la flexibilidad de cada jugador para hacer lo necesario para ganar. "Eso hace que nos potenciemos todo el tiempo", sintetizó el cordobés.

"No tenemos que perder la identidad como grupo", definió Baula que será la clave para conseguir un buen resultado en la final, cuyo ganador no solo se llevará el título de campeón del Apertura 2021 sino también un pasaje al MSI que se disputará en Islandia entre el 6 y el 22 de mayo. Por su parte, Whitelotus aseguró estar "muy motivado" por llegar al segundo certamen internacional más importante de League of Legends. "Quiero volver a darme esa chance de vivir mi sueño, volver a jugar contra los mejores del mundo y demostrarme de qué soy capaz", sumó el cordobés.

Cada vez falta menos para la gran final y el hype tanto entre los espectadores como entre los jugadores crece minuto a minuto. La rápida adaptación a los errores propios y de los rivales será una de las claves de una partida al mejor de 5 que promete ser muy peleada, tras un nuevo split que se disputó virtualmente casi en su totalidad. Para ambos equipos es la primera vez en llegar a una final de LLA y por consiguiente también será el primer campeonato para cualquiera de los dos equipos que buscarán hacer historia.