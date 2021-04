Liga Master Flow: con semifinalistas ya definidos se acerca el gran final del Apertura

Con los semifinalistas ya confirmados, se empieza a definir la Liga Master Flow de League of Legends

Ya están definidos los cuatro equipos que buscarán llevarse la corona de campeón del Apertura de la Liga Master Flow de League of Legends. Con las victorias de CASLA Esports y Savage Esports ante Globant Emerald Team y Stone Movistar, respectivamente, quedaron confirmados las escuadras que pugnarán por llevarse el primer split del año y clasificar al regional previo a la Liga Latinoamérica de LoL, la liga más importante de la región del popular MOBA y que ya tiene como finalista al equipo argentino Furious Gaming.

La semana pasada, el jueves 25 de marzo más precisamente, el primer enfrentamiento de cuartos de final fue entre Undead Gaming, puntero y candidato indiscutido, frente a New Indians, que logró clasificar con el último aliento, dejando afuera a Boca Juniors en la última fecha de la temporada regular. La victoria de los no-muertos fue contundente: ganó las tres partidas en menos de 30 minutos cada una.

El siguiente clasificado a semifinales debía salir entre River Plate y New Pampas. Siguiendo la lógica, pero también con batallas bastante intensas y disputadas, el conjunto Millonario logró acceder a la siguiente fase. Brian Alejo “Snaker” Distefano fue un escollo imposible de resolver para el equipo del ex tenista Guillermo Coria, ya que consiguió una pentakill en la segunda partida, mientras que la tercera logró un asesinato cuádruple para terminar de definir el enfrentamiento.

El último jueves fue el turno de la otra llave, en la que se enfrentaron Savage Esports y Stone Movistar. La primera partida fue para el equipo del Diego Schwartzman, que supo aprovechar los errores de su rival. Pero Los Osos supieron levantarse y arrasaron en las tres partidas siguientes, logrando llevarse este difícil enfrentamiento que fue el único de los cuartos de final que no terminó 3-0.

El viernes fue el turno del choque entre CASLA Esports y Globant Emerald Team para cerrar los cuartos de final de Liga Master Flow. Los Cuervos habían llegado a esta instancia como segundos de la tabla general y después de una primera partida muy peleada lograron imponer condiciones para dejar afuera al conjunto de Globant. De esta manera, los semifinalistas terminaron siendo los primeros cuatro equipos de la tabla de la temporada regular.

Día y horario de las semifinales

Undead Gaming vs River Plate Gaming: jueves 8 a las 18 hs.

Savage Esports vs CASLA Esports: viernes 9 a las 18 hs.

Furious Gaming, protagonista en la Liga Latinoamérica

El equipo argentino que participa en la actual Liga Latinoamérica de League of Legends estará atento hoy a las 20 hs para ver quién lo enfrentará en la Final del mayor certamen regional de LoL. Desde las ocho de la noche, All Knights chocará ante Gillette Infinity para definir al segundo finalista. Furious Gaming llegó directo a la final gracias a su excelente desempeño durante la temporada regular, que lo dejó primero, y las dos victorias que hilvanó en el Pentágono.

Para llegar al enfrentamiento de hoy, All Knights debió derrotar por 3-1 a Rainbow7, último campeón. Por clasificarse segundo en el Pentágono, es Gillette Infinity quien aguardaba por el ganador del choque que vio a All Knights como vencedor. La Gran Final se disputará el próximo sábado 10 de abril desde las 19 hs y podría volver a coronar a un equipo argentino. Vale recordar que la escuadra más ganadora de la Liga Latinoamérica es Isurus, otro argentino. El Tiburón no tuvo un buen certamen en esta ocasión y no llegó a clasificarse para el Pentágono.