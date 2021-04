Liga Master Flow: cómo y dónde ver la final entre River y San Lorenzo

La final de la Liga Master Flow se llevará a cabo el viernes 16 de abril desde las 18 hs

Después de un increíble fin de semana con la histórica remontada de Gillette Infinity frente a Furious Gaming para llevarse la Liga Latinoamérica de League of Legends, el viernes 16 de abril se llevará a cabo la gran final de la Liga Master Flow entre River Plate Gaming y CASLA Esports. Así es, la final del torneo nacional más importante del título creado por Riot Games será un clásico del deporte tradicional. Comenzará a las 18 hs y será al mejor de 5 partidas.

River Plate llegó a la definición tras clasificarse como cuarto en la temporada regular de la Liga Master Flow. En los cuartos de final eliminó a New Pampas con un contundente 3-0, por lo que en las semifinales lo esperaba Undead Gaming, el último campeón y el mejor equipo durante la temporada regular. El enfrentamiento entre los Millonarios y los no-muertos comenzó con un 2-0 para Undead, y su llegada a la final parecía sellada. Pero River no se rindió y terminó dando vuelta el resultado tras tres impresionantes partidas.

CASLA Esports se ubicó segundo en la tabla general de la temporada regular, por lo que en cuartos de final debió enfrentarse a Globant Emerald Team, al que despachó con un inapelable 3-0. En las semifinales los Cuervos se encontraron con Savage Esports, que venía de eliminar a Stone Movistar. El conjunto azulgrana volvió a demostrar que es un serio candidato al derrotar a los Osos con un determinante 3-1.

El conjunto Millonario llega envalentonado tras eliminar al gran cuco del torneo, Undead Gaming. Por su parte, San Lorenzo arriba entonado con un gran desempeño tanto en la temporada regular como en los playoff. Para ambas escuadras será la primera vez en una definición de Liga Master Flow: mientras CASLA llegó a la final en su primera participación en el certamen, River lo hace en su tercer split. El conjunto Millonario ya había llegado a playoff en la pasada edición pero no logró llegar a la definición.

Cómo y dónde ver la gran final

La serie definitoria de la Liga Master Flow será el viernes 16 de abril desde las 18 hs. La final del certamen local más importante de League of Legends podrá verse a través del canal 601 de Flow y en los canales oficiales de LVP de YouTube y Twitch. Guiándose por cómo llega cada equipo tras una extensa temporada regular, CASLA Esports es el favorito pero la remontada de River Plate Gaming no es para desechar, por lo que se viene una tremenda final entre dos de los clubes de fútbol más importantes del país. El ganador no solo se coronará como campeón sino que también se posicionará de cara a la promoción/relegación para llegar a la Liga Latinoamérica. Vale recordar que para participar de este repechaje, deberán obtener la mayor cantidad de puntos entre el Apertura y el Clausura.