Juegos gratis PS Plus junio 2022: los tres títulos elegidos por Sony para este mes

Sony confirmó los tres títulos de PS4 y PS5 que regalará en junio para quienes tengan suscripción en PS Plus.

Cada vez falta menos para la llegada de las nuevas membresías de PlayStation Plus y la compañía confirmó qué títulos regalará a sus suscriptores durante junio. Los tres videojuegos del mes estarán disponibles entre el 7 de junio y el 4 de julio. Cabe recordar que los títulos que a continuación te detallamos no tienen costo extra para quienes cuenten con una suscripción a PS Plus, en cualquiera de lo que serán las tres nuevas membresías. Por otra parte, hasta el 6 de junio, los suscriptores todavía tendrán la posibilidad de descargar los videojuegos que PlayStation ofreció durante mayo -FIFA 22, Tribes of Midgard y Curse of the Dead Gods-.

Juegos gratis PS Plus junio 2022

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4 y PS5)

Nickelodeon All-Star Brawl, gratis en PS4 y PS5.

En este título, los jugadores deberán luchar con sus personajes preferidos de Nickelodeon en intensas batallas de plataformas. Cada una de las estrellas infantiles tiene su propio estilo de juego individual con movimientos y ataques únicos inspirados en su personalidad.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker, gratis en PS4.

Se trata de un videojuego multijugador de acción basado en uno de los manga más populares del mundo. Desarrollado por Bandai NAMCO y publicado en el 2018, en este título los jugadores compiten en diversos modos para varios usuarios que requieren no solo de habilidad sino también de trabajo en equipo.

God of War (PS4)

God of War, gratis en PS4.

La entrega más reciente de la popular saga de hack and slash en el 2020 se convirtió en una de las tres franquicias más importantes de Sony Interactive Entertainment. En este título, el jugador se pondrá en la piel de Kratos, que como un hombre alejado de la sombra de los dioses deberá adaptarse a tierras desconocidas, amenazas inesperadas y hasta una nueva oportunidad de ser padre. Esta entrega reúne lo mejor de la saga: luchas épicas con jefes, los combates más intensos y una impresionante escala, y los combina con una increíble y emotiva trama que redefine el mundo de Kratos.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99. Cabe recordar que esto cambiará desde mediados de junio y acá podés leer todo lo que tenés que saber al respecto.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.