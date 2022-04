PlayStation confirmó cuándo debutará el PS Plus renovado

PlayStation ratificó la fecha en la que llegará el nuevo PS Plus a América Latina.

PlayStation anunció cuándo llegará el nuevo PS Plus.

PlayStation confirmó sus planes para renovar su servicio de suscripción y también reveló cuándo debutará el nuevo PS Plus en las distintas regiones. Acá te contamos la fecha en la que esta esperada actualización llegará a América Latina y cuáles serán las principales características de la misma, que tiene como novedad saliente el novedoso sistema de tres niveles con diferentes precios y beneficios.

Hace algunas semanas PlayStation ratificó la renovación de su servicio de suscripción, lo que elevó las expectativas de toda la comunidad gamer. Lo mismo sucedió con la confirmación de los primeros juegos exclusivos que estarán en el nuevo PS Plus, como Returnal y Spider-Man: Miles Morales. Pero en las últimas horas llegó otra novedad muy esperada y es nada menos que las fechas en las que debutará el servicio de suscripción de PlayStation.

La fecha indicada para la llegada de las nuevas membresías de PS Plus a América Latina es el próximo 13 de junio. Por otra parte, en los mercados asiáticos debutará el 23 de mayo mientras que en Europa recién estarán disponibles desde el 22 de junio. Cabe destacar que estas fechas son aproximadas, por lo que podría haber cambios.

Los tres tipos de membresía de PS Plus

Cabe destacar que como el servicio de transmisión en la nube todavía no está disponible en América Latina, por lo que en esta región no se podrá acceder a la suscripción premium. En su lugar estará la opción de PlayStation Plus Deluxe, que incluye el catálogo de juegos de la PlayStation original, PS2 y PSP, además de versiones de prueba de juegos por tiempo limitado. También incluye beneficios de los niveles Essential y Extra.