Juegos gratis: los dos videojuegos espectaculares que Epic Games regala el 10 de agosto

Epic Games le ofrece gratis a sus suscriptores dos espectaculares videojuegos para disfrutar desde el 10 de agosto. Cómo descargarlos.

Desde este jueves 10 de agosto Epic Games regalará dos videojuegos imperdibles, como lo hace cada semana. Los gamers tienen motivos para festejar: por un lado habrá un multijugador de estrategia y también de un jugador en el que tendrás que investigar la vida de otros ciudadanos para encontrar a los culpables de una serie de ataques terroristas. Cómo descargar los dos videojuegos gratis que ofrecerá Epic Games durante una semana.

Cada semana, Epic Games ofrece a sus suscriptores por lo menos un videojuego gratis para que descarguen y que les quede por siempre en la biblioteca para jugar cuando gusten. Se trata de dos títulos muy diferentes entre sí pero que sin dudas los gamers sabrán disfrutarlos cada uno a su manera. Se trata de Europa Universalis IV y Orwell: Keeping an Eye on You.

Europa Universalis IV

En este increíble título de estrategia, el usuario tendrá que dirigir una nación desde el Renacimiento hasta la Revolución. Es la cuarta entrega de la galardonada serie Europa Universalis y en esta edición los jugadores tendrán que guiar a un pueblo a través de los años para crear un verdadero imperio mundial. Sin dudas una excelente opción para los amantes de la estrategia y los multijugadores.

Orwell: Keeping an Eye on You

Un videojuego en el que el protagonista tendrá que descubrir los responsables de una serie de ataques terroristas. Para hacerlo deberá investigar las vidas digitales de los ciudadanos a través de Orwell, un programa de seguridad gubernamental que vigila la presencia online de todos los habitantes de la nación. El jugador tendrá que analizar qué información obtenida de Orwell deberá pasarle a las fuerzas de seguridad tras un terrible atentado terrorista.

Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store

Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic.

Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos.

Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.