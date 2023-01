Comienza la LLA de League of Legends: fechas, horarios, formato y todo lo que hay que saber

Todo lo que hay que saber sobre el inicio de la Liga Latinoamérica de League of Legend, que comenzará este martes 24 de enero.

Este martes 24 de enero comenzará la Liga Latinoamérica de League of Legends.

Este martes 24 de enero comenzará el Apertura de la Liga Latinoamérica de League of Legends con algunos importantes cambios respecto a las ediciones de años anteriores. Además, se confirmó que la final del Apertura del competitivo regional más importante de Riot Games se realizará en Chile.

Después de un gran 2022 con la esperada vuelta del público a la Liga Latinoamérica de League of Legends, los equipos más importantes de la región volverán a enfrentarse en una nueva edición de la LLA. Pero Riot Games ya anunció importantes cambios de cara a esta nueva temporada para mejorar la experiencia de los espectadores.

Entre las grandes novedades que ya confirmó Riot Games se encuentra el regreso de la LLA a Chile, donde estuvo por última vez en el 2019 en la final del Clausura. En esta oportunidad, el país trasandino recibirá a la definición del Apertura 2023. Además, a diferencia de años anteriores, solo un conjunto correrá riesgo de descender, ya que el peor equipo en términos de rendimiento tendrá que enfrentarse al mejor de las Ligas Regionales de LVP.

Nuevo formato en la LLA

La fase regular dejará de ser enfrentamientos ida y vuelta al mejor de uno para pasar a que los equipos choquen contra sus rivales una sola vez, pero al mejor de tres partidas. Los mejores seis conjuntos de esta fase avanzarán a los playoff, instancia que volverá a ser con formato de doble eliminación, cambio ya implementado durante el 2022. Todas las rondas eliminatorias se disputarán al mejor de cinco partidas.

Días, horarios y dónde ver la LLA

Para que nadie se pierda partidos de ninguna competencia de League of Legends, Riot Games definió que cada liga tendrá sus propios días de transmisión en específico, sin que se juegue otra al mismo tiempo. A partir del 24 de enero, la LLA se disputará martes y miércoles desde las 19 de Argentina. Al ser encuentros al mejor de tres partidas, cada fecha se jugarán solamente dos encuentros.

La primera fecha del Apertura de la LLA 2023 será una reedición de la final del 2022 entre el campeón y el subcampeón: Estral Esports contra Isurus. El segundo partido de la jornada enfrentará a INFINITY y Team Aze, dos históricos animadores de la competencia. La primera fecha terminará el miércoles 25 de enero con los choques entre Movistar R7 y All Knights por un lado, y Six Karma contra The Kings, por el otro.

Tal como sucedió con las anteriores ediciones, la Liga Latinoamérica podrán verse de forma gratuita en toda Latinoamérica. La transmisión oficial se realizará en la página web de LLA y los canales oficiales del certamen en Twitch y YouTube. Por otra parte, también podrá seguirse de forma presencial en la Arena Artz Pedregal de México.

Equipos que disputarán el Apertura de LLA