Por qué no se combina la ropa en el fútbol con amigos.

Los partidos que se disputan entre amigos disponen de una serie de consideraciones en las cuales quedan expresadas normas implícitas que muchos cumplen. Una de ellas habla de la vestimenta y cómo combinarla. Lo que se desprende que está totalmente prohibido que alguien se presente con la misma camiseta y short de un equipo de fútbol.

Aquellos encuentros de fútbol informales con amigos o conocidos no quedan excluidos de una serie de consideraciones que cada uno de los presentes tiene que recordar antes de salir de su hogar. Una está relacionada con la elección de las prendas, y que puede provocar desde miradas con asombro hasta comentarios. Aunque se trata de un deporte que siempre da revancha y de una semana a la otra todo puede cambiar.

"Qué duro jugar mal en el futbol semanal. Durísimo. 6 noches y 6 días separan a uno de la posibilidad de redención, de la oportunidad de demostrarse que se es más. Siempre dentro de las limitaciones, claro. Me voy a dormir vencido, pero el miércoles que viene la historia será otra", expresó PepazX, como figura su usuario de (Ex Twitter). Un comentario que fue compartido por varios.

"No puede sentirme tan identificado, vengo llegando del fulbito y me siento totalmente derrotado", agregó un hombre en los comentarios. "Siempre hay revancha, pero es la peor de las sensaciones porque no solo espero el partido, sino que hubo todo un ritual previo donde imaginé jugadas y posibles desenlaces", se sumó un segundo. "Cada vez que pierdo en el fútbol de los martes, me organizo otro entre semana porque no me aguanto la bronca", profundizó un tercero.

Muchos aconsejan que el partido de la semana se desarrolle entre miércoles y jueves, debido a que los días se pasan más rápido y la espera no es tanta. Además de que hay una posibilidad que en un momento del sábado se reciba una invitación a otro encuentro que podría ser de gran ayuda para recuperar el ánimo y corregir la presentación que culminó con la derrota.

¿Por qué no combinar?

La regla de no combinar la ropa en un partido con amigos puede definirse como absurda por quienes realizan esta actividad, pero que le guardan cierto respeto. Se aconseja llevar la camiseta titular de Selección Argentina y el short de un equipo, que no importa si es nacional o de afuera. Son varios los comentarios que puede haber en caso de que haya una correlación, sin embargo el rechazo es el más presente.

"La informalidad es la gracia de estos encuentros", expresa Gemini, la Inteligencia Artificial, al tratar de responder la pregunta. Sus palabras son más que acertadas, debido a que es un momento entre amigos o conocidos en donde las reglas se acuerdan en la cancha antes de empezar. Solo se juega al fútbol por amor a este deporte, y lo profesional queda relegado a un segundo plano.