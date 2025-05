Benjamín Vicuña, Brenda Gandini y Agustina Suásquita compartieron tragos en la fiesta del Festival de Cannes.

La elegancia y el estilo argentino brillaron con fuerza en la última edición del Festival de Cannes, uno de los eventos culturales más prestigiosos y esperados del año. En medio de una red carpet colmada de estrellas internacionales, tres figuras locales se destacaron por sus looks audaces y sofisticados: el actor Benjamín Vicuña, la actriz Brenda Gandini y la influencer Agustina Suásquita, más conocida en redes como Papryka. Invitados especiales del festival, formaron parte de las actividades oficiales y desfilaron por la alfombra roja con presencia y personalidad, demostrando que el talento argentino también se expresa a través de la moda.

Benjamín Vicuña optó por un clásico reinventado: un esmoquin blanco de líneas limpias combinado con pantalón negro, un conjunto que equilibró elegancia tradicional con un giro moderno. Por su parte, Papryka se robó todas las miradas con un imponente vestido en blanco y negro, diseñado especialmente para la ocasión por Valentina Schuchner. La diseñadora, reconocida por su mirada vanguardista, compartió el figurín original de la pieza en redes sociales, revelando el proceso creativo detrás de un atuendo que combinó estructura, volumen y una paleta de alto impacto. Brenda Gandini, fiel a su estilo delicado y femenino, también apostó por un diseño sofisticado que la convirtió en una de las favoritas de la noche.

Más allá de la moda, la participación de las tres figuras fue parte de una serie de actividades exclusivas organizadas por Campari, que volvió a decir presente en la Croisette con su clásico espíritu rojo y su compromiso con el cine. La marca, que mantiene un vínculo histórico con el séptimo arte, llevó adelante una programación especial que incluyó su icónico Campari Lounge, donde el embajador global Mads Mikkelsen también fue protagonista.

Benjamín Vicuña habló sin rodeos sobre las infidelidades que marcaron su vida y sorprendió con sus confesiones. En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, el actor chileno de 46 años admitió haber sido infiel y también haber perdonado engaños en sus relaciones pasadas. “Fui infiel y también perdoné infidelidades; pasé ambas, como la mayoría, creo, y en las dos se la pasa mal", expresó.

El reconocido actor, ex pareja de Pampita y La China Suárez, con quienes tiene hijos, reflexionó sobre el dolor que generan las infidelidades desde ambas perspectivas. "Son dolores diferentes. Uno tiene mucho que ver con el ego, la desesperación y la pérdida. El otro, con una crisis humana y la culpa, que también duele. Ninguno es un lugar lindo", explicó.

Actualmente, Vicuña se encuentra en pareja con Anita Espansandin, economista de 40 años, con quien asegura estar profundamente enamorado. Consultado sobre su relación, afirmó que es fiel y adelantó que tienen planeadas unas vacaciones juntos en el año que comienza.

Al ser interrogado sobre cómo lo conquistó su pareja, el actor respondió con ternura: "Fue algo mutuo. Ella aporta calma, madurez y una forma de ver la vida que me encanta. Me enamoré de su visión, de su manera de entender las cosas".

Sin esquivar temas más controversiales, Vicuña también se refirió a la posibilidad de abrir su relación con Anita. Con una sonrisa cómplice, respondió: "Vení que charlamos un ratito". Luego profundizó: "Creo que nuestras personalidades cambian con el tiempo. No soy el mismo de hace un mes, un año o diez. A veces me cuesta entender las decisiones que tomé hace 10, 15 o 20 años. Estamos en constante evolución. Hoy lo veo difícil, pero no sé si mañana pensaría diferente".