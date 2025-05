Qué decisión tomó el Gobierno con el feriado del 25 de mayo.

Con la llegada de uno de los feriados patrios más importantes del año, el Gobierno nacional confirmó qué ocurrirá con el 25 de mayo de 2025, Día de la Revolución de Mayo.

Según lo dispuesto por la Ley 27.399, esta fecha será un feriado inamovible, y al caer en domingo, no se trasladará ni se extenderá con un día adicional. Aunque en otros años se optó por sumar jornadas no laborables con fines turísticos para fomentar los fines de semana largos, en esta ocasión no habrá asueto extra el lunes 26 de mayo.

Esto significa que solo tendrán descanso quienes trabajen los domingos, mientras que el resto deberá retomar sus actividades laborales con normalidad al día siguiente. Lo cierto, es que el próximo fin de semana largo será en junio, dado que el Día de la Bandera cae viernes (20 de junio), lo que significa que habrá un nuevo fin de semana XL para realizar una escapada fuera de la ciudad o simplemente descansar de las intensas jornadas laborales.

¿Por qué es feriado el domingo 25 de mayo?

El 25 de mayo es una de las fechas patrias más significativas del país. Recuerda el proceso político y social que culminó en la conformación del Primer Gobierno Patrio, con la creación de la Primera Junta y el fin del poder virreinal español en el entonces Virreinato del Río de la Plata. Este hito marcó el inicio del camino hacia la independencia, que se consolidaría el 9 de julio de 1816.

Durante esa semana de mayo de 1810, conocida como la Semana de Mayo, se produjo un cambio histórico liderado por figuras como Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Manuel Belgrano y otros próceres criollos, quienes conformaron la Primera Junta de Gobierno.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?

Habrá que esperar al mes siguiente para poder disfrutar de más días de descanso en el fin de semana. Estos son los confirmados, hasta el momento, para junio de 2025:

Lunes 16 de junio , por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17).

, por el (se traslada del martes 17). Viernes 20 de junio, Día de la Bandera, en homenaje a Manuel Belgrano.

Ambos feriados permitirán disfrutar de un día más de descanso aunque no serán los dos de fin de semana largo de cuatro días, ya que el del 16 de junio se corre al martes 17.

Estos son los feriados que restan en 2025