Nuevo feriado confirmado: agosto arranca con una jornada de descanso para el lunes 4.

Una buena noticia para quienes busquen un día extra de descanso: se confirmó un día de descanso extra para iniciar el mes de agosto. Además de la fecha nacional ya confirmada para el viernes 15, ahora muchas personas podrán disfrutar de una jornada extra para descansar al inicio del nuevo mes.

Precisamente, este feriado se dará en la provincia de La Rioja, donde oficializaron que el lunes 4 de agosto de 2025 será feriado provincial, lo que generará un fin de semana largo para miles de sus habitantes. La medida será de cumplimiento obligatorio para empleados públicos y del sector educativo, y de carácter optativo para trabajadores privados, según decidida por el empleador.

Este feriado se estableció en homenaje a Enrique Angelelli, obispo asesinado el 4 de agosto de 1976 durante la última dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla. La fecha se conmemora oficialmente desde 2016 como un acto de memoria y reconocimiento a su legado y compromiso con los derechos humanos.

Fue obispo de La Rioja y una de las voces más comprometidas con los sectores populares durante los años previos a la última dictadura militar. Su asesinato durante décadas fue presentado como un accidente, pero en 2014, la Justicia reconoció que se trató de un crimen de Estado, y en 2019 fue beatificado por el Papa Francisco como mártir de la Iglesia.

Cuándo es el próximo feriado de agosto en 2025

Para el resto del país, el próximo feriado que podrá disfrutarse será el por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín que originalmente se celebra el 17 de agosto pero fue trasladado al viernes 15 como día no laborable.

En septiembre no habrá feriados ni días no laborables, y aunque el 12 de octubre -Día del Respeto a la Diversidad Cultural- cae en domingo, no se traslada a otra fecha. En tanto, el próximo feriado oficial será el 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el sábado 22, pero se traslada al lunes con fines turísticos.