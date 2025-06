La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada riojana Gabriela Pedrali, se reunió para analizar dos proyectos de ley que proponen restituir el feriado puente del 12 de octubre y establecer una distribución equilibrada de fines de semana largos a lo largo del año, con el objetivo de potenciar la actividad turística. Durante el encuentro, legisladores nacionales y representantes del sector coincidieron en la necesidad de modificar el esquema actual de feriados para fortalecer el turismo y dinamizar las economías regionales.

En este marco, la diputada Pedrali, aseguró: "Venimos con datos bastante desalentadores para el turismo: 12 meses consecutivos de caída, tanto en el turismo interno como receptivo, según cifras del INDEC".

Los proyectos en tratamiento, explicó la diputada Gabriela Pedrali, responden a pedidos del sector turístico y de distintas provincias para restablecer el fin de semana largo del 12 de octubre. Además, subrayó que la iniciativa “es una medida estratégica que permitirá maximizar los beneficios económicos de la actividad y contribuir a su reactivación”.

Los proyectos que buscan promover el turismo

El diputado de Unión por la Patria (UxP), Martín Aveiro, propuso modificar la Ley 27.399 sobre feriados. Esto facultaría al Poder Ejecutivo para declarar como no laborable el día anterior o posterior a un feriado inamovible que coincida con un sábado o domingo. En esa línea, el diputado Aveiro remarcó que “el turismo atraviesa una crisis muy compleja y necesita acciones concretas desde la política pública que beneficien a los prestadores y, en forma indirecta, a toda la población que forma parte de esa economía cíclica”.

De la misma forma, el proyecto de la senadora Ana María Ianni, de UxP, establecería que las fechas fijadas como feriados turísticos no puedan ser declaradas como días no laborables. En tanto, Ianni remarcó: "Como legisladores, tenemos la responsabilidad de brindar herramientas de promoción ante un Estado nacional que no está tomando decisiones en materia turística".

Los funcionarios coincidieron en la necesidad de sostener el feriado puente del 12 de octubre, además de reclamar que los fines de semana largos se distribuyan de forma equitativa a lo largo del calendario para beneficiar a todos los destinos del país. Por ello, el intendente de Tunuyán (Mendoza), Emir Andraos, que estuvo prsente en la reunión aseguró: "El análisis de métricas demuestra que, en años anteriores, el feriado del 12 de octubre generó más del 50% de incremento en comparación con la media anual, lo que es sumamente favorable para una actividad que impacta directamente en al menos cinco rubros y muchos más de forma indirecta”.

"Esto perjudica al turismo argentino y beneficia a competidores como Chile, Perú, Paraguay y Brasil. El crecimiento y dinamismo que genera el turismo hay que sostenerlo con una planificación clara", finalizó el intendente.