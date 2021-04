Fede Bal abrió su corazón con Agustina Kampfer en PH

En PH Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetsoff los sábados a la noche por Telefe, los invitados del mundo del espectáculo, la política y el deporte suelen abrirse a confesiones de su vida privada. Esta vez, en la sección frente a frente del ciclo, la periodista Agustina Kampfer habló con el hijo de Carmen Barbieri, Fede Bal y lo invitó a compartir un detalle muy particular de su vida sentimental y la respuesta del mediático fue muy curiosa.

"¿Alguna vez te sentiste realmente en calma en los brazos de una mujer?", preguntó Agustina Kampfer a través de un vidrio que simula ser un espejo entre un invitado y otro y que ya acostumbró a los televidentes a encuentros inesperados entre figuras. "No voy a decir quién porque la conocen, pero me sentí muy en calma, muy feliz", respondió Bal.

"Difícil de replicar esa sensación fue, pero sí, sentí calma en los brazos de una mujer y fui el hombre más feliz del mundo. ¡Qué linda pregunta!", agregó el joven hasta que Andy Kusnetsoff rompió el encuentro con Kampfer y le preguntó: "¿Por qué no querés decir quién?". "Si es algo lindo, te pregunto yo... ¿Por la repercusión?", insistió.

"Es por respetarla a ella, me parece que no sé si en este momento caería bien", sentenció el ex participante de MasterChef Celebrity puesto a que todo indicaría que se trata de Laurita Fernández, la actriz y bailarina con la que estuvo en pareja durante casi dos años y quien, por un acto de mala fe por parte del humorista Martín Bossi, se vio recientemente envuelta en un escándalo que lo implica a Fede Bal ya que sugirió que la joven le había sido infiel a Federico Hoppe con el hijo de Carmen Barbieri.

La polémica versión de infidelidad que deslizó Martín Bossi

A finales del 2015 y principios del 2016, Laurita Fernández y Federico Hoppe eran una de las parejas más conocidas de la farándula. Pero el productor de Marcelo Tinelli en aquel entonces sospechaba que la joven lo engañaba con Fede Bal, quien era su pareja de baile en Showmatch y el humorista Martín Bossi formó parte de una redada de Hoppe para "confirmar sus sospechas" y, en diálogo con Migue Granados habló de más y puso en circulación el por demás polémico rumor.

Pero sin dudarlo, la joven salió al cruce del humorista y llamó a su accionar como "machismo en su máxima expresión" ya que reveló detalles de la intimidad de la bailarina sin que alguno de los implicados le de su aval. No conforme, cuando Bossi la llamó para pedirle disculpas, ella "lo mandó a cagar", según compartió Rodrigo Lussich en Intrusos en el Espectáculo.