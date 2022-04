Yao Cabrera vivió un momento escalofriante: "Las secuestraron y rociaron con nafta"

El youtuber uruguayo Yao Cabrera reveló que secuestraron a dos de sus familiares a cambio de un millón de dólares: qué pasó.

Yao Cabrera protagonizó un duro momento familiar: secuestraron a su mamá y su tía, y los criminales le pidieron un millón de dólares por el rescate. El hecho ocurrió en la ciudad de Suárez, ubicada en el departamento de Canelones, Uruguay. Aunque los dos secuestradores se dieron a la fuga y ni siquiera se sabe sus nombres, Cabrera no descarta que el golpe “haya venido desde Argentina” y asegura temer por su vida.

“Urgente. Secuestraron a Rita Rodríguez, mamá de Yao Cabrera, y también a la tía del youtuber. Todo sucedió en Uruguay. Los secuestradores le pidieron un millón de dólares para liberarlas”, reveló el periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen, a través de su cuenta de Twitter. Horas después, Cabrera lo confirmó todo y le dijo al periodista: “Las apuntaron con un arma, escopetas, las encintaron y las rociaron con nafta”.

“Como es de público conocimiento, mi madre y mi tía fueron secuestradas anoche en Uruguay. Ellas fueron liberadas. La cabeza no me da para explicar nada ahora. No dormí en toda la noche. Solo quería decirles esto para llevar tranquilidad, más tarde hablaré. Tengo miedo por mi vida”, expresó el youtuber. A pesar de que todavía no se sabe la identidad de los secuestradores, Yao tiene sus sospechas. “Mi mamá hace tres meses me dijo que había una persona que le pidió para hacer una entrevista. A nosotros nos pareció raro, no fue una casualidad”, explicó.

Según trascendió, el grupo de secuestradores se hizo pasar por personal de la policía para entrar en la propiedad de su mamá. Al ingresar, se la llevaron dentro de un auto junto con su hermana. “Fueron contra mi punto débil, que es mi mamá. Mi mamá está en estado de shock, en la puerta de mi casa hay siete canales de televisión. Está devastada, no puede ir a trabajar, mi hermanita no puede ir al colegio y mi padrastro no puede ir a trabajar porque no las puede dejar solas”, agregó Cabrera.

Historia subida por Yao Cabrera en su cuenta de Instagram.

Cuando su familia se enteró, iniciaron un operativo de búsqueda y los criminales terminaron liberando a las dos mujeres cerca de Piedras Blancas, dándose a la fuga con una parte del dinero. “Aclaro esto. Tanto la madre como la tía fueron liberadas en la madrugada. Yao Cabrera llegó a un acuerdo con los secuestradores que se dieron a la fuga con parte del dinero solicitado”, cerró Etchegoyen.

El accidente que sufrió Yao Cabrera

En febrero de este 2022, Yao Cabrera se cayó de un tercer piso en Villa Carlos Paz, Córdoba, y estuvo internado en un grave estado de salud. Este accidente le ocurrió justo unos días antes de la pelea que tenía pactada con “El Chino” Maidana en Dubai el 5 de marzo. Según el parte médico, el youtuber sufrió una “hemorragia subdural post traumática” y la fisura de una de sus costillas. “Él estaba grabando un video, porque estábamos pintando la casa, se desmayó y se cayó desde allá arriba. Lo primero que hizo cuando volvió a la conciencia, que estuvo unas siete u ocho horas inconsciente, fue preguntar si iba a pelear”, contó Kevin Macri, uno de sus amigos. A pesar de su insistencia, Yao no obtuvo los permisos para salir del país.