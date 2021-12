Wanda Nara y la traición menos pensada: "¡Me cagaste, boluda!"

Fuerte interna familiar entre las dos hermanas. Wanda Nara, Zaira Nara y un reclamo inesperado que se pudo observar en Instagram.

Wanda Nara y su hermana Zaira tienen una relación bastante estrecha pese a los flashes mediáticos y a los diferentes lugares en donde residen. Cada vez que se reúnen, comparten imágenes juntas en Instagram y en la vuelta de la esposa de Mauro Icardi no hubo excepciones. Sin embargo, en una de las stories compartida por la menor de las Nara, se pudo escuchar un fuerte reclamo de la exconductora de La cocina del Show: "¡Me cagaste, boluda!".

¿Qué fue lo que pasó? La propia Zaira Nara se encargó de expresarlo en la historia subida: "Wanda no sólo que me cagó a Kenny (Palacios), sino que ahora también me quiere cagar a Eddie, y no nos olvidemos que también me quiere cagar a Anita…¡Todo mi equipo filtrado y yo acá!".

Como si fuera poco, Wanda Nara recibió otra acusación: "¡Y a Sole! No tengo ni niñera, ni peluquero, ni maquillador, ni estilista… ¿Cuándo te vas?". "¡Hasta mis socios me cagaste, boluda!". Lo cierto es que todo lo manifestado fue ante la acusada, quien se encontraba maquillándose y riéndose por las palabras de Zaira.

Wanda Nara inauguró su local en Buenos Aires y sufrió un insólito escrache

Wanda Nara llegó hace unos días a Buenos Aires para visitar a su familia en las fiestas de fin de año y también por motivos laborales. Entre estos últimos se encontraba la presentación oficial de su línea de cosméticos en Argentina, que se produjo en la tarde de este jueves. Lo que la empresaria no esperaba era ser escrachada a través de las redes sociales por un reconocido periodista de espectáculos, que le apuntó por un insólito motivo.

Los últimos meses de la vida de Wanda Nara vienen de escándalo en escándalo, con el Wandagate como el momento más caliente de su año. Pero de la misma forma, la blonda también avanzó en su faceta como empresaria. Wanda lanzó desde Francia su propia línea de cosméticos, que rápidamente se convirtió en un éxito. De visita en la Argentina para ver a su familia y pasar las fiestas de fin de año, la empresaria presentó su marca de maquillaje este jueves y fue escrachada por un insólito motivo.

"Este es el catering que ofrece Wanda Nara en la conferencia de prensa de su línea de cosméticos. Tres sandwiches de miga. LITERAL", compartió Augusto "Tartu" Tartúfoli en su cuenta de Twitter, donde agregó una imagen de la mesa de la comida que había en la conferencia de presentación. El reconocido periodista de espectáculos buscó mostrar de esta manera la diferencia entre la vida lujosa que Wanda Nara demuestra en sus redes sociales y cómo recibió a la prensa para el lanzamiento en Argentina de su línea de cosméticos.