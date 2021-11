Wanda Nara y La China Suárez, una buena onda que no prosperó: la prueba que lo demuestra

Las pruebas de que Wanda Nara y La China Suárez se llevaban bien antes de que Mauro Icardi engañara a su esposa con la actriz.

Antes de que explotara públicamente el escándalo que sacudió a la farándula argentina entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez, las dos protagonistas de esta historia repleta de vaivenes y de rumores se llevaban bien. Al menos, así lo confirmó la influencer Ker Weinstein, quien además es amiga de Wanda, y en diversos programas de televisión se hicieron eco de ello, como por ejemplo en Implacables (El Nueve).

En el magazine que conduce Susana Roccasalvo ocuparon buena parte del envío vespertino del sábado 6 de noviembre de 2021 con este tema, contaron con la presencia de Weinstein en el estudio del canal, y aseguraron entonces que la modelo y la actriz no eran amigas pero sí tenían un vínculo muy positivo a la distancia.

Wanda Nara y La China Suárez se llevaban bien: la prueba que lo demuestra

De esta manera, Ker Weinsten aseguró: “Volvió con un posteo hoy a la mañana diciendo ‘Wanda, te amo’ y desactivó los comentarios. Imagínense que la gente tiene mucho para hablarle... Hicieron tan público todo esto que todos nos sentimos con el derecho como a opinar". Y añadió que "cada historia es un mundo y cada matrimonio también. Y ella perdonará si tiene que perdonar, nadie es nadie para opinar”.

Además, la amiga de Wanda Nara aseveró acerca de la esposa, representante y madre de las dos hijas de Icardi: "De la separación no habla, cuando uno la ve a través de Instagram. Es como 'living la vida loca', pero por adentro ella está sufriendo, está rota, traicionadísima. Ellas antes se llevaban bien. No te digo que eran amigas, pero se llevaban normal y hasta se respetaban por sus carreras".

"El orgullo de Wanda está tan herido que el hombre que tiene un mínimo de sentimientos le permite a la mujer no quedar tan mal parada ante sus más de nueve millones de seguidores", continuó la instagramer, quien también sentenció: "Todos los posteos que hace Icardi en sus redes sociales son para elevar la autoestima de Wanda. Capaz hay un arreglo entre ellos, donde Wanda le pide que suba fotos con ella para levantar su imagen".

La polémica entre Wanda Nara y La China Suárez ya es un tema de debate nacional.

Wanda Nara vs. La China Suárez: la visión de Susana Roccasalvo

Por su parte, la histórica conductora prefirió poner paños fríos al respecto, aunque fue bastante pesimista con relación al futuro entre ambos: "Yo les deseo lo mejor, pero creo que este matrimonio tiene un vencimiento como el yogurt, muy breve... Sobre todo por la corta edad de él, que se casó muy joven. Mauro en ese momento buscó una mujer joven, linda, y donde también encontró un hogar".

La presentadora culminó en la misma senda: "Durante los primeros años en Europa, tuvo mucha contención (Mauro) gracias a Wanda, pero un matrimonio, una pareja, no se arma a base de contención, se basa en el amor. Podrían durar un año y medio más o menos... Ojalá que duren mucho más, pero me parece que hay cosas que no resisten".