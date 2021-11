Paula Cháves se hartó de Wanda Nara y La China Suárez: "Horrible"

La conductora de televisión se sinceró sobre el conflicto que involucra a dos de sus amigas.

Paula Cháves rompió el silencio y se refirió a la disputa mediática entre Wanda Nara, “La China” Suárez y Mauro Icardi. Como una de las mejores amigas de Zaira Nara, madrina de una de sus hijas, la conductora de Bake Off Argentina se mostró algo incómoda al ser consultada por el conflicto pero logró hacer contundentes comentarios al respecto.

“Horrible, pero no voy a hablar del tema. O sea, me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar, ni hablar, ni nada”, expresó Cháves sobre su parecer ante el escándalo mediático del año, en Cortá por Lozano. Por su parte, Vero Lozano lanzó una acotación que hizo que la esposa de Pedro Alfonso soltara la lengua un poco más: “Está muy bien. Se entiende perfectamente. Pero igual, vos sos más amiga de Zaira”.

“Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”, agregó Cháves y así dejó en claro que, a pesar de que tiene cierta amistad con “La China” Suárez, la hermana menor de Wanda Nara es una de sus amistades más fuertes. Acto seguido, Lozano le consultó por los rumores de separación de Zaira y su esposo, Jakob Von Plessen y ella respondió: “No. Ella está muy bien. Está bárbara y muy tranquila”.

La carta de “La China” Suárez por el rol de los medios en el escándalo que fue involucrada

“La China” Suárez se refirió a las injustas acusaciones que recibió por su condición de mujer, luego de las publicaciones que Wanda Nara hizo en sus redes sociales. “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencias”, comenzó la actriz.

“Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, siguió la celebridad y agregó: “Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz”.