El mensaje desafiante de Icardi sobre Wanda Nara: "Acostumbrate"

El futbolista sorprendió a todos al regresar a las redes sociales. Mauro Icardi hizo un posteo en alusión a Wanda Nara.

Mauro Icardi decidió reabrir su cuenta de Instagram, después de tenerla unos días inactiva por el escándalo en que se vio envuelto por los mensajes que se mandó con La China Suárez. En su regreso al mundo cibernético, el jugador de fútbol de Paris Saint Germain dejó ver que no quedó atrás su relación con Wanda Nara.

Al entrar a la cuenta del futbolista se puede apreciar que cada una de las imágenes junto con su esposa que había compartido en sus años de actividad, hasta las últimas que posteó, se encuentran publicadas. Lejos de lo que algunos pensaban, Icardi decidió volver y no ocultar ninguna de las fotos que retratan su amor con la ex participante de Bailando por un sueño, madre de sus dos hijas: Francesca e Isabella.

Además, hizo una inesperada publicación en la sección de historias, en la que dio a entender que su vínculo con Nara no estaría terminado. “Acostumbrate a ganar en silencio y que el mundo piense que vas perdiendo”.

Mauro Icardi tiene más de 7 millones de seguidores en Instagram.

La dura carta de Mauro Icardi a Wanda Nara

Hace algunas semanas, Mauro Icardi se mostró cansado de la situación y le escribió una fuerte carta a Wanda Nara. “Estoy podrido de que le mandes todo a la prensa. Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí ni te inventé nada. Solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmados todo lo que fue nuestros sueños de ocho años. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer”, comenzó el deportista.

“Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo. Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. Espero que lo disfrutes, no soy una persona de mierda. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Soy un gran padre. Doy la vida por mis hijas. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices”, siguió el futbolista, en alusión a que estaba preparado para una separación si era lo que Nara quería. Y cerró: “No me interesa lo material, eso te lo entregué todo a vos. Siendo millonario me visto en H&M y ropa de Amazon para que te des una idea… A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos. Yo no soy una mierda y no me lo merezco”.