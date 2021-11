La charla privada entre Ana Rosenfeld y Mauro Icardi por Wanda Nara: "Se lo dije"

La abogada Ana Rosenfeld reveló el contenido de la charla que mantuvo con Mauro Icardi tras el escándalo por sus infidelidades a Wanda Nara.

La abogada Ana Rosenfeld visitó el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe y reveló el contenido de una conversación que mantuvo con Mauro Icardi tras el escándalo montado por sus infidelidades a Wanda Nara. Más adelante, compartió su opinión sobre la supuesta separación de los mediáticos que, cada semana, suman un nuevo capítulo al escándalo.

“No hablé personalmente con Mauro (Icardi) desde mi lado de mujer o de abogada", arrancó Ana Rosenfeld en la última edición de PH: Podemos Hablar. "Le dije ‘si realmente la intención es fortalecer la pareja, recuperen la confianza, respétense mutuamente' y tuvimos conversaciones privadas que sí no te las puedo ventilar porque el chat fue largo”, confesó.

Sobre la supuesta separación que los mediáticos siguen sin confirmar y que, día tras día, suma nuevas incógnitas a través del confuso accionar del futbolista en sus redes sociales y los secretos que se van develando en los ciclos de espectáculos, la abogada reflexionó: “Hoy me preguntaron justamente si yo creía que era definitiva la separación y yo no puedo apostar a algo definitivo". "Si vos me preguntás, ojalá no lo sea, Mauro le puso mucha ficha desde que empezó con Wanda”, opinó.

Mauro Icardi y Wanda Nara transitan una difícil situación.

“Yo hablo hasta tres o cuatro veces por día y lo que sé es que ella (Wanda Nara) está en Italia por laburo. Cuando saltó todo este lío, dijeron que Wanda se había separado porque se tomó un avión sola para Milán, pero ella tenía compromisos laborales que fue a concretar”, explicó y al tiempo que reconoció que no podía dar más detalles.

Ana Rosenfeld y la preocupación de la familia Icardi tras la muerte de su esposo

A continuación, Rosenfeld compartió la preocupación de la familia Icardi por la salud de su marido, Marcelo Frydlewski, quien falleció a causa del coronavirus a mediados de octubre. "Mauro estaba muy preocupado por lo que estaba viviendo con mi marido, como fueron casi en simultáneo las situaciones”, expresó.

En ese sentido, aclaró que la conversación con Icardi no se trató solamente de sus infidelidades ni de un potencial acuerdo legal, sino de la situación que la abogada estaba transitando junto a su familia. “Me escribía a mí y a mis hijas, subía fotos que tenía con Marcelo y, por supuesto, el diálogo empezó por ese lado porque estábamos viviendo yo mi duelo y ellos su angustia, duelo y tristeza pero desde otro lugar”, completó.